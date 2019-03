En un acto presidido por la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco, y la presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), Susana Medina, el Palacio de Tribunales recibió hoy a periodistas y a más de 200 funcionarios judiciales de todo el país para debatir acerca de como mejorar el acceso a la justicia de las mujeres argentinas.

Además de las nombradas, disertaron el presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Ricardo Recondo; la subsecretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación, María Fernanda Rodríguez; la subsecretaria del Instituto Nacional de las Mujeres, Silvia Lommi; el titular del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°9 de Capital Federal, Fernando Ramírez; la directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Natalia Gherardi, y la directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, Diana Maffía.

Los disertantes coincidieron en que aún no se puede hablar de un presente de igualdad y que las instituciones del Poder Judicial deben rendir cuentas sobre las maneras en que hacen realidad los compromisos asumidos en materia de género y no desatender las estadísticas que muestran que los femicidios no bajaron en los últimos años.

Highton resaltó las políticas de género desarrolladas por el máximo tribunal desde hace diez años a través de la Oficina de Violencia Doméstica y la Oficina de la Mujer que tendrán a cargo, a partir de la sanción de la Ley 27.499 y del convenio firmado entre el INAM y el Consejo de la Magistratura de la Nación, capacitar en materia de género a todos los funcionarios judiciales con un taller elaborado en dichas dependencias.

En ese sentido, la Ministra le dedicó unas palabras a Carmen Argibay, ex miembro de la Corte fallecida en 2014, donde recordó como pusieron en marcha la Oficina de la Mujer y como lograron llegar a un acuerdo con sus compañeros hombres para que el Máximo Tribunal tenga perspectiva de género en su actividad.

Además, hicieron referencia a los grandes avances de la justicia en los últimos años que logró darle valor al testimonio de las mujeres, que sirvan como prueba y destacaron la actitud de Highton de calificar el asesinato de la activista trans Diana Sacayán como un travestidicio para que todas las muertes que ocurran con esas características puedan ser investigadas con la óptica adecuada.

Finalmente, coincidieron en que el Poder Judicial debe hacer cumplir lo dispuesto en el fallo F.A.L y se debe dar un debate acerca de cuales son los límites morales de los poderes del Estado para obligar a una persona gestante a llevar adelante un embarazo al obstaculizarle el acceso a los derechos consagrados en este país.

El acto se realizó en el Patio de Honor del Palacio de Justicia y contó con la presencia del Ministro de Justicia y Derechos de Humanos de la Nación, Germán Garavano, y algunos legisladores como Daniel Lipovetzky y Graciela Camaño.