07 de Agosto de 2026
Edición 7511 ISSN 1667-8486
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Que apelar no te empeore
Una sentencia de la CNAT que había elevado una indemnización por incapacidad fue revocada por la Corte Suprema, que cuestiono que el tribunal laboral haya "colocado a la única apelante en una peor situación que la resultante del pronunciamiento de primera instancia".
Criptoactivos. La descentralización que se centraliza
Qué es la CLARITY Act, por qué le importa a la Argentina, y cómo la tokenización local terminó reconstruyendo el custodio único que blockchain había prometido eliminar.
Rodilla, cobertura y más pruebas
La Corte Suprema dejó sin efecto una sentencia que había ordenado a OSDE cubrir una intervención quirúrgica. Señaló que no se valoró adecuadamente la evidencia científica ni se justificó la cobertura en prestadores ajenos a la cartilla.
No hay plazos para investigar la depredación
El STJ de Corrientes reactivó una causa por depredación de fauna silvestre y fijó criterio sobre los plazos procesales, estableciendo que el vencimiento del plazo máximo previsto en el Código Procesal Penal no extingue por sí solo la acción penal.
Incumplió, pero no podía perder la mitad
La Cámara Civil y Comercial de Quilmes confirmó la resolución de un contrato inmobiliario por culpa de la compradora, pero consideró abusiva la cláusula que permitía a la constructora retener el 50% de lo abonado. La penalidad fue reducida a la mitad y la empresa deberá devolver US$ 161.250 más intereses.
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Miti Miti para el crédito UVA
La Cámara Federal de Mendoza ordenó readecuar un crédito hipotecario por Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) mediante un mecanismo de "esfuerzo compartido", ubicando la cuota en un punto intermedio entre la actualización por UVA y el CVS.
A desocupar los terrenos
La Corte Suprema rechazó recursos de la comunidad mapuche Lof Paichil Antriao y habilita avanzar con desalojos en Villa La Angostura, tras desestimar planteos que buscaban frenar la restitución de los predios ocupados. La misma decisión se tomó en dos expedientes.
La madre ya no pide permiso
En Bariloche, se autorizó a una madre a viajar al exterior con su bebé por cinco años y el fallo cuestionó las exigencias excesivas del padre, a pesar que no mantiene un vínculo cercano con la menor.
Tres días para una familia
Un juzgado de La Matanza resolvió una adopción plena en apenas tres días, mediante un trámite acelerado que concentró la producción de la prueba en una única audiencia oral y permitió dictar sentencia ese mismo día. La jueza Maite Herrán puso el foco en el tiempo de las infancias y sostuvo que las formas procesales deben adaptarse para garantizar una tutela judicial efectiva.
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El Poder Judicial realizó una fuerte inversión en digitalización
Tierra del Fuego tiene nueva jueza de Familia y Minoridad
Entre Ríos publicará edictos en su web
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La prima del problema
Embargame por mi nombre
La prepaga pagó el costo de aumentar la cuota
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Habeas data, no es habeas daños
Justicia por la merluza negra
La fórmula para el valor vida
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Ni saldo a favor ni tasa gratis
Si no lo dijiste, perdiste
Gaseosa "on the rocks"
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Contencioso Administrativo
Habrá penas pero no olvidos
El incendio no se apaga
La cautelar sigue en pie
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Corte
La violencia creció durante la feria
La cara será la llave del Palacio
A ampliar la extradición
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Familia
¿Puede la gestación por sustitución ser considerada una forma de violencia reproductiva?
El destino de los restos no se resuelve acá
El centro de vida manda
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Laboral
La tutela tiene fecha
Un pedido que no era abandono
Usar el celular no es descuidar
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No se acerquen a la niña
Habrá penas pero no olvidos
Juzgadores e imputados
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Penal Economico
El primer capítulo judicial de una trama mucho más grande
El Gobierno puede administrar los bienes
Que no quede en la nada
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Seguridad Social
El IPS sólo podrá retener sobre el sueldo básico
Cumplí o pagá
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Chubut avanza con la reforma de la Ley Orgánica Notarial
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Suspensión preventiva para la fiscal
Los abogados pueden esperar para reportar
El aumento a los judiciales impulsó un nuevo ajuste de la UMA
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No es gratis contaminar el Paraná
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Agua, arsénico y el derecho a saber
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Consejo de la Magistratura
La caja judicial
Juzgadores e imputados
A castigar los fallos contra la Ley de Honorarios
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Consumidor
Viaje de egresados frustrado: la falta de respuestas multiplicó la condena
La prima del problema
La prepaga pagó el costo de aumentar la cuota
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Familia
¿Puede la gestación por sustitución ser considerada una forma de violencia reproductiva?
Alimentos: Los intereses no son desde la sentencia
El centro de vida manda
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Farándula
El fruto del propofol envenenado
Belgrano no deberá pagar dos veces
Wandagate Judicial: No se habla de las nenas
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Libertad de expresión
Una cuenta nueva no devuelve la audiencia perdida
Más penas si no hay olvido
Wandagate Judicial: No se habla de las nenas
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Nuevo Código Civil
El VAR falló a favor del dron
Cinco años y chau honorarios
Esposa, abogada y compensada
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Nuevo Código Penal
El juicio en ausencia es oficial
Tiene 10, pero no sale
Extinción de la acción penal por reparación integral
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Salud
La prepaga pagó el costo de aumentar la cuota
Fertilidad sin vacaciones
La prepaga, al aula
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Tecnología
¿Mi condena la escribió un robot?
Contra la violencia digital en las escuelas
Una foto entre Pinterest, la IA y la blockchain
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Violencia de género
Hay que escuchar a la víctima
La desproporción de pegarle al ex de su pareja
La violencia contra los mayores sigue en aumento
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“Si no se quiere caer en un Derecho penal ambiental simbólico, deberán ajustarse los mecanismos de enforcement judicial”
Jorge Rizzo: "Soy garantía de gestión"
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