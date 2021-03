Tras el discurso de Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, las respuestas del ámbito judicial no cesan y nadie pierde su oportunidad para responderle al Presidente de la Nación.

Esta vez fue el turno de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), cuyos miembros desmintieron varios tramos de la alocución del primer mandatario. El Poder Judicial "es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano", expresó Fernández y señalaron que "por el contrario, debe precisarse que la independencia del Poder Judicial es un eje central del sistema de frenos y contrapesos que constituye un estado democrático", ya que "sin ello, no hay República".

La entidad presidida por Marcelo Gallo Tagle sostuvo que el mandatario omitió que "el Poder Ejecutivo y el Senado tienen a su cargo el nombramiento de los Magistrados mediante el sistema de propuesta, acuerdo y designación vigente según la Constitución Nacional".

"También ha preocupado una afirmación errada sobre que ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el Impuesto a las Ganancias, cuando sabido es que a partir de la ley Nº 27.430, todos aquellos designados o promovidos desde el 1º de enero de 2017 están sujetos al gravamen sobre el trabajo", detallaron los miembros del organismo.

Al respecto, la AMFJN agregó que "si no hay más comprendidos en tal imposición, es porque se encuentran demoradas cientos de designaciones en cargos vacantes, problema crucial al que no se hizo referencia".

Por ello, "la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional se encuentra en el triste deber de tener que señalar, con respetuosa firmeza, que no es la generalización de casos particulares, ni la destrucción de los sistemas de Justicia con motivo de sentencias que desagraden a sectores políticos concretos, el camino para lograr el equilibrio de poderes en un Estado Social de Derecho, que entre todos debemos construir", se lee en el comunicado.

Llamó mucho la atención que el discurso, además del tono confrontativo, que varios se esperaban, contenía muchísimos errores e inexactitudes que un presidente no debería tener y mucho menos siendo abogado, expresaron.



Losardo y la Bicameral

Otra de las consecuencias del discurso fueron las declaraciones del senador Oscar Parrilli, quién aseguró que Alberto Fernández le sugirió "la creación de una comisión bicameral que controle a la Justicia", con el objetivo de que el Congreso “asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial como lo prevé nuestra Constitución Nacional”. Esta fue de las cosas que más sorpresa y descontento generó entre los jueces, fiscales y defensores.

Si bien fuentes del Congreso negaron que finalmente vaya a conformarse dicha Comisión, en las últimas horas la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, salió a abrir el paraguas. Expresó que "la eventual conformación de una comisión bicameral para analizar el funcionamiento del Poder Judicial no va a arrogarse atribuciones de otros poderes ni podrá sancionar jueces, ya que eso no es constitucional".

Puntualmente, Losardo explicó que "lo que hará la bicameral será estudiar el funcionamiento del Poder Judicial, hacer propuestas y citar a audiencias públicas", pero "lo que no puede arrogarse son atribuciones de otros poderes, como las cuestiones disciplinarias. No va a poder sancionar jueces, eso no es constitucional”.

Si 2020 no había sido un buen año para las relaciones del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de 2021 hacen prever que este año, lejor se mejorar podrían empeorar bastante.