La titular del Juzgado N° 4 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Elena Liberatori, anunció que la orangutana Sandra será trasladada vía aérea a los Estados Unidos de América para su bienestar acorde a su calidad de "ser sintiente" a finales del mes en curso. Todo ello en el marco de la causa "AFADA – Gil Dominguez contra GCBA sobre Amparo".​La orangutana del actual Ecoparque -ex Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires- fue reconocida como "persona no humana", "sujeto de derechos" y "ser sintiente". En este escenario, la Justicia dispuso que el GCBA debe garantizar a Sandra el mayor bienestar posible y se aceptó la propuesta de trasladarla al Center of Great Apes (Centro para Grandes Simios), ubicado en el Estado de Florida.