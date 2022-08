Los traslados son un problema que sigue sin solución en el Consejo de la Magistratura de la Nación por su complejidad. Este jueves, la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial volvió a debatir la situación de docenas de magistrados, quienes se encuentran en situaciones muy dispares.

Muchos de los jueces trasladados podrían volver a su cargo de origen - para los que concursaron y obtuvieron acuerdo del Senado-, pero otros no pueden volver porque ese puesto fue ocupado por otro magistrado. “Tenemos que ver caso por caso”, coinciden los consejeros.

Dentro del Consejo algunos consideran que se deben concursar todos los cargos trasladados -sin distinciones-, mientras que otros afirman que la respuesta debe venir por parte del Congreso, y no faltan aquellos que proponen pedirle explicaciones al propio presidente del Cuerpo, Horacio Rosatti, sobre el fallo "Bertuzzi". "Cualquier cosa que hagamos va a cercenar los derechos adquiridos de alguien", aseveró la consejera Jimena de la Torre.

También hay una gran cantidad de traslados denominados “horizontales”, los que no generarían mayores problemas. En este sentido, el diputado del Pro y consejero Pablo Tonelli dijo que “la situación es fácil resolver” en los casos de jueces que fueron traslados de una sala a otra entro de la misma Cámara o aquellos que pasaron de un Tribunal Oral a otro Tribunal Oral en la misma jurisdicción. “Estas situaciones deben considerarse consolidadas”, dijo Tonelli y recomendó “no llamar a concurso”.

"No tengo dudas que los traslados horizontales en el mismo fuero, en la misma cámara, con la misma cometencia, no tendrían que tener objeción y no debieron ser cuestionados por el fallo de la Corte", expresó por su parte el juez Alberto Lugones, quien manifestó su preopcuación por las "situaciones de excepcionales en razón de que los tribunales originarios han sido cubiertos".

Vale recordar que la Corte Suprema determinó que los cargos mediante el procedimiento de trasladado “no tienen carácter definitivo”, recalcando que “el único mecanismo para acceder a la judicatura” es el que prevé el artículo 99 inciso 4º de la Constitución Nacional.

Hace más de dos años, el Consejo de la Magistratura cuestionó los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, entre otros. Así mandó sus pliegos al Poder Ejecutivo Nacional, y el Ejecutivo los envió al Senado, pero este último rechazó los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, quienes recurrieron a la Justicia.

Dicha sentencia declaró que quienes ocupan transitoriamente estos cargos ”continuarán ejerciéndolos y gozando de la garantía de inamovilidad hasta el momento en que sean designados por nombramiento los magistrados que ocupen de modo definitivo dichos cargos, luego de cumplido el proceso constitucional”. Además de ello, el Máximo Tribunal aclaró que los jueces trasladados podrán presentarse en los concursos para los cargos que ocupan.

“El fallo lejos de traer soluciones, generó muchos interrogantes. Interrogantes que dos años después seguimos sin poder responder. No sé cuál es la solución porque probablemente haya casos que no tengan solución”, concluyó el consejero Diego Marias, representante del estamento de abogados.