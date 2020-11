El Consejo Magistratura de la provincia de Chubut informó mediante un comunicado de prensa que realizará mañana una sesión extraordinaria para evaluar la posible remoción de Alejandro Panizzi, ministro del Superior Tribunal de Justicia, por haber incurrido en falta al Reglamento Orgánico luego de insultar a sus compañeros por un chat de WhatsApp.

"Habiéndose vertido improperios y expresiones injuriosas de un Consejero en agresión a sus pares en el chat oficial de Whatsapp `Consejeros 2020/2021´, en fecha 11 de noviembre de 2020, resulta necesario convocar con carácter de urgencia a sesión extraordinaria al Pleno para dar tratamiento a estas cuestiones internas que hacen al funcionamiento del Consejo", sostiene el comunicado emitido.

"Buenas noches consejeros, en mi modesta opinión el presidente del Consejo es un corrupto, quiero que lo sepan, ustedes tendrán opiniones adversas seguramente pero bueno, quiero que lo sepan”, escribió Panizzi en el grupo de WhatsApp que comparte con el resto de los consejeros.

En la reunión se tratará "la inconducta descripta que vulnera presuntamente lo prescripto por el artículo 5 inc. H) del Reglamento de Organización y Funcionamiento y se requiere una buena relación entre sus miembros dentro de un ámbito de armonía y respeto, independientemente de las opiniones que cada uno pueda tener".

La sesión se desarrollará de manera virtual por videoconferencia, atento a las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuestas por el Estado Nacional a causa de la pandemia de Covid-19 y se transmitirá por la red social Facebook, a través de la página oficial de Consejo de la Magistratura.

En otras lineas, expresó también: “si no fuera cierto, me parece una pelotudez que cualquiera de nosotros opine ‘qué barbaridad’. Por estúpido que uno sea, no puede opinar eso”, para referirse al análisis de las denuncias hacia los jueces de Comodoro Rivadavia, Miguel Caviglia y Alejandro Soñís, planteada por la Fiscalía de Estado por la demora en el pago de salarios.