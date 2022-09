Una consumidora llamó al banco para preguntar el saldo de su plan de pagos y la entidad no solo no respondió sino que le dio de baja el plan de 48 cuotas, requiriendo posteriormente el pago total e inscribiéndola como morosa, todo ello motivó una demanda que condenó a la entidad a pagar daño moral y punitivo, lo que fue confirmado por la Sala C de la Cámara Comercial.