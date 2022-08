Un fallo de la Cámara del Trabajo consideró "cómplice" a un hombre de su relación laboral no registrada y ordenó reducir el monto de las multas de las leyes 24.013 y 25.325. "Si bien el espíritu de la legislación es tuitivo, sus efectos prácticos no lo son, la denominada economía “en negro” no ha desaparecido de la sociedad argentina sino todo lo contrario", recalcó la sentencia