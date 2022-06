Lun 10 de enero de 2022

La Cámara Civil y Comercial de San Isidro rechazó la solicitud de la preparación de la vía ejecutiva de un préstamo gestionado electrónicamente. El fallo recalcó que el instrumento no estaba suscripto con firma digital por el deudor, sino con firma electrónica, por lo que se trató de un "instrumento particular no firmado".