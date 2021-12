La Comisión de Reglamentación se prepara para analizar y definir cómo se completará la integración del Consejo de la Magistratura, tras la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró la inconstitucionalidad de la Ley 26.080 que había reducido su composición.

El cuerpo, encargado de la selección, sanción y remoción de magistrados, buscará dar cumplimiento a lo dispuesto por el Máximo Tribunal y para ello, se reunirá este miércoles a través de la plataforma Zoom. Los consejeros deben determinar un “reglamento transitorio” para la elección de un representante por el estamento de los magistrados y dos por la matrícula.

Para ello, los consejeros escucharon este martes a los titulares de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), implicadas en la elección de sus representantes.

“Es una situación muy compleja”, afirman desde el Consejo de la Magistratura y, además, consideran que el plazo de 120, que estableció el Máximo Tribunal, es “escaso” para resolver la nueva integración y que peligra el funcionamiento del órgano, ya que transcurrido dicho plazo "sin que se haya completado la integración, los actos dictados serán nulos", según la sentencia.

Los 20 miembros se completan con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, un represente de los académicos, un diputado y un senador. Sin embargo, en estos casos la elección no es un problema, ya que los nuevos representantes del Congreso y el académico depende de cada cuerpo.

En esta línea, la diputada Graciela Camaño explicó que el cuerpo ya realizó una "planificación temporal" para poner en marcha todos los procesos que se requieren para cumplir el fallo. "Es de muy dificil cumplimiento. No tenemos opción y tenemos que ponernos a trabajar", dijo en diálogo con AM 990.

A las complicaciones del armado de los padrones y el llamado a elección, se suman las diferencias internas y la inminente elección de autoridades para el periodo 2022. "Estoy de acuerdo con el fallo. La integración de 13 miembros no era lo mejor", afirmó el consejero-juez Alberto Lugones en diálogo con Radio Cooperativa, pero advirtió que "ya están fuera de plazo" para el cumplimiento. El ex presidente del Consejo de la Magistratura también destacó que si no están sentados los 20 miembros al vencer el plazo, "el Consejo no va a poder funcionar".

En este sentido, Lugones fijó postura a favor de una integración "completada con una/un magistrado/a de primera instancia” y que la vacante sea ocupada por una mujer, para cumplir con la paridad de género.

En tanto, la asociación Justicia Legítima también expresó su preocupación y dijo que es "inexplicable que después de cinco años de tener el caso para resolver, ahora exija a otro poder del Estado que resuelva la cuestión en solo cuatro meses". Y añadió: "Cinco años, además, en los cuales permitió que una determinada mayoría política en el Consejo hiciera y resolviera a sus anchas".