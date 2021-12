El Poder Ejecutivo presentó formalmente un proyecto de ley para cambiar la composición y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación, y así dejar atrás la actual composición de 13 miembros.

El nuevo texto, impulsado por el gobierno de Alberto Fernández, propone que el organismo pase de tener 13 miembros a 17, sumando un juez, dos abogados y un representante del sector académico o científico. Como novedad también incorpora “perspectiva de género” al establecer una especie de “cupo” obligatorio a favor de las mujeres.

Este proyecto aparece en escena en el medio de trascendidos periodísticos sobre una posible sentencia del Máximo Tribunal. Se trata de un expediente que fue elevado a la Corte en 2017, casi dos años después del fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que declaró la inconstitucionalidad de la ley 26.080.

Para así decidir, los magistrados afirmaron que la normativa "permite que la simple mayoría del estamento político, por sí sola, decida acerca de todo lo atinente a la administración general del Poder Judicial y la sanción disciplinaria de los magistrados, atenta de manera frontal contra la independencia que el constituyente quiso preservar en la reforma constitucional de 1994”.

La Constitución no fija cuál debe ser el número de miembros. En 1997 se estableció que el Consejo tendría 20 consejeros, con la inclusión del presidente de la Corte. Luego se disminuyó el número de 20 a 13 miembros mediante la ley 26.080. En aquel momento, el entonces presidente Néstor Kirchner dijo que el organismo era “lento, pesado y corporativo y no cambia las cosas en el Poder Judicial”.

En 2013, la actual vicepresidenta Cristina Fernández envió al Congreso el paquete de leyes conocidas como de “democratización de la justicia”, que incluían otra reforma del número de integrantes del Consejo. La ley 26.855 establecía en su artículo 2 que el Consejo tendría 19 integrantes, pero la Corte declaró inconstitucional los cambios.

De este modo, el órgano encargado de la selección y acusación de los jueces actualmente está compuesto por 13 consejeros: 3 jueces, 2 abogados, 6 legisladores, un académico y un representante del Poder Ejecutivo.

En los últimos años, varios intentos de reforma quedaron en el camino. En la gestión anterior se impulsó un proyecto consensuado entre el Ministerio de Justicia y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), para ampliar la cantidad de consejeros a un total de 16 miembros. La iniciativa comenzó a discutirse en la Cámara Baja, pero quedó "cajoneada".

Según los fundamentos del Poder Ejecutivo, la nueva iniciativa “permitirá una representación más equilibrada”. Sin embargo, algunos especialistas ya alzaron su voz en contra, dado que el estamento político mantiene la supremacía con 7 miembros.

Otra de las críticas se centra en la composición de la Comisión de Disciplina y Acusación, en la que se inicia el procedimiento de remoción de los jueces, ya que de los 12 integrantes, la mitad serían representantes de los órganos políticos.

Otras propuestas

A su vez, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) presentó un texto alternativo, que contemplaba un Consejo de la Magistratura de 17 integrantes, con mayor preeminencia a la abogacía del interior y le devolvía a la Corte un representante.

El secretario de Justicia, Juan Martín Mena, afirmó este martes que el objetivo es que el Congreso “debate y discuta la mejor integración”. “A lo largo de estos años el Consejo de la Magistratura sufrió diversas modificaciones sobre su composición”, dijo en una entrevista con AM750, y resaltó que “todas las composiciones tuvieron problemas en las funciones principales” del cuerpo.

Por su parte, la entonces diputada Elisa Carrió (CC-ARI) propició otra iniciativa, que tomó como base otro expediente de la diputada Marcela Virginia Rodríguez, con una integración de 19 miembros.

Sin embargo, estos no fueron los únicos intentos legislativos para modificar la normativa. Cabe señalar que Pablo Tonelli, diputado del PRO y miembro del Consejo de la Magistratura, impulsó nuevamente una iniciativa que propone establecer un número de 14 miembros, con un representante de la Corte. Propuso, asimismo, que cada estamento elija como su representante a una persona que no forme parte del mismo.

Meses atrás, la diputada Ana Carla Carrizo (UCR) presentó otra propuesta con una integración de 19 miembros, como su versión original, pero eliminando la presencia del presidente de la Corte. También propuso que, de los 8 legisladores que integrarían el Consejo, 6 pertenezcan a la Cámara de Diputados.

Las primeras repercusiones

A su vez, el juez y vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, aseveró que “se viene hablando mucho del tema” y se mostró a favor de una ampliación más cercana a la “idea original de los 20” integrantes.

“Es un avance, no está mal. Vuelve las cosas al estado original”, manifestó en diálogo con FM La Patriada y aclaró: “Ya no habría necesidad de ver oposición y oficialismo, sino que puede haber un ámbito más abierto, sin necesidad de que el poder político esté discutiendo cosas que son de interés de ellos y no del Poder Judicial”.

Luis María Cabral, expresidente del Consejo, también evaluó el proyecto en declaraciones a la prensa y dijo: “Presenta mucho más equilibrio que el régimen actual que ha recibido tantas observaciones a lo largo de estos años de vigencia”.

Por su parte, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay explicó que el proyecto derivará en "una gran negociación", y opinó que será "difícil" que se apruebe. “Va a ser difícil su aprobación porque requiere de la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara", señaló en diálogo con Radio Rivadavia.

Jorge Rizzo, ex presidente del CPACF, afirmó que texto es "casi exactamente igual" al impulsado años atrás por la entidad y que no logro avanzar en el Congreso. "Es obvio que la Corte debe emitir el fallo, pero no lo es menos que debió hacerlo hace años han pasado 15 desde la sanción de la ley que rompió el equilibrio entre los estamentos", advirtió en su cuenta de Twitter.

Y concluyó: "Estoy persuadido de que es un buen proyecto y que, quizás con alguna mínima modificación debería ser sancionado. La institución Consejo de la Magistratura no me agrada por su esencia partidizada pero mientras la Institución siga en la Constitución debe ser la mejor o la menos mala posible. Los vaivenes e intereses de la política partidaria no pueden seguir contaminándolo y todos debemos bregar por una real independencia del Poder Judicial. Gobierne quien Gobierne".