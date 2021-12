El pasado 29 de octubre de este año se llevaron a cabo las elecciones para representantes al Consejo de la Magistratura en Lago Puelo, Esquel, como así también en Rawson, Trelew y Comodoro Rivadavia, con el objetivo de renovar autoridades.E

En Lago Puelo se denunciaron determinadas irregularidades que fueron objeto de impugnación por parte de abogados de la matrícula y devino en la intervención del Tribunal Electoral (TEP) de la provincia que declaró la nulidad del acto eleccionario.

En total fueron cinco las impugnaciones presentadas y una de ellas la hizo directamente el Colegio de Abogados de Esquel; las cuatro restantes por abogados particulares que además habían sido candidatos.

El TEP observó que no se cumplía con los requisitos formales previstos en el Código Nacional Electoral en tanto se declaró, fue reconocido y probado, que la urna se encontraba junto a los sobres y junto a las boletas en el mismo cuarto oscuro.

La prueba no solamente eran testigos, sino que fueron oficios al Colegio de Abogados, a otras entidades, hubo tres testigos que declararon vía webex y otro testigo que fue Gregorio quien es juez universal de Lago Puelo que declaró, como lo faculta el Código, vía oficio.

Con el resultado de todas las pruebas el Tribunal Electoral Provincial decidió hacer lugar a las impugnaciones, declarar la nulidad del acto eleccionario completo en Lago Puelo y Esquel, porque se trata de un padrón único, tal como lo habían solicitado los Colegios de Abogados.

Si bien, por el resultado del escrutinio, se advierte que no hubo otro tipo de irregularidades, un perjuicio o estafa electoral, lo cierto es que ese acto electoral no cumplía con las formalidades previstas y por ese motivo los miembros del TEP no lo convalidaron.