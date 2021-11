La Secretaría Electoral del Poder Judicial del Neuquén informó que el próximo 6 de diciembre se realizará el sorteo de Jurados Populares 2022. A partir del decreto nacional 476/20, el Tribunal Superior de Justicia aprobó una nueva reglamentación a fin de garantizar la inclusión de las personas no binarias en el listado. Para ello, el sorteo se realizará sobre la base de un solo listado de personas, sin distinción del género. El resultado deberá garantizar que del total de personas sorteadas, la mitad sean mujeres y que el otro 50 por ciento quede conformado por varones y personas no binarias. Según lo establece la ley 2784 no pueden integrar los jurados: los abogados; los mayores de 75 años de edad; el gobernador y vicegobernador de la Provincia, ni sus ministros; los titulares del Poder Ejecutivo comunal; los funcionarios auxiliares del Poder Judicial, Ministerio Público y Defensa Pública; los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas o de Seguridad y de la Policía Federal y Provincial; los ministros de un culto religioso; los que tengan sentencia con pena privativa de libertad por delito doloso, o los que estén formalmente sometidos a proceso penal.