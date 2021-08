Mediante un decreto, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, convocó a un acto el 1 de septiembre para tomarle juramento a los nuevos vocales del Superior Tribunal de Justicia, Cecilia Criado y Sergio Ceci.

Los nuevos miembros asumirán en reemplazo de Adriana Zaratiegui y Enrique Mansilla, quienes renunciaron tras la intimación de la Anses para que accedan a la jubilación que tramitaron con los beneficios del 82% móvil. Criado tiene 47 años y se desempañaba como jueza Familia en Bariloche. El Consejo de la Magistratura la designó en noviembre de 2017 tras ganar el concurso y entró en funciones en marzo de 2018. Se recibió de abogada en 1997 en la Universidad Nacional del Comahue.

Ceci y Criado fueron los elegidos y dejaron en el camino a Verónica Hernández, Griselda Ingrassia, Martín Lozada, Silvana Mucci, Lorenzo Raggio y Alfredo Romanelli.

“Hay otra manera de administrar justicia, quizás, sin tantas formalidades y pruritos y pompa, pero avocada, con mucha más practicidad, sobre todo, para los justiciables si lo que pretendemos es otorgar un servicio de justicia que sea eficaz”, expresó en una entrevista y agregó que su aporte al STJ será “la sencillez de ver que tenemos otra manera de poder brindar un servicio de justicia. Que no hace falta ni las formas extremas y básicamente los que me conocen saben que soy una trabajadora incansable”.

“Llegué acá con las mismas banderas y son las que me han sostenido. Nada de lo que prometí no lo pude cumplir y todo lo que dije que iba a hacer lo hice y lo sostuve. Y estos resultados están en la página del Poder Judicial con las estadísticas del juzgado”, señaló.

Por su parte, Ceci es abogado oriundo de Viedma, tiene 54 años y se desempeña en la administración pública hace 28 años. Pasó casi tres años a cargo del área Legal y Técnica de la Gobernación, y cuatro como Fiscal de Estado. Actualmente, es el secretario legislativo de la bancada oficialista.

"Mis antecedentes políticos forman mi trayectoria, es mi pasado y es mi presente. No lo niego porque eso me hizo. La dependencia no puede ser disimulada, y no aspiro a un cargo para disimular nada, sino para ejercerlo con mi potencia de trabajo y mi independencia de criterio”, expresó el nuevo ministro al ser consultado sobre su desempeño en el ámbito político.

Agregó: “Además he tenido desempeño como abogado en el ejercicio de la profesión y en el Colegio de Abogados, estuve 4 años en el Tribunal de Ética, me ha tocado la dura tarea de sancionar y en algún caso excluir de la matrícula a distintos colegas, cosa que no me había sucedido nunca y también como consejero de la Magistratura representando al Colegio en lo que se llama el Consejo Chico para elegir jueces y funcionarios, siempre muy vinculado a la tarea jurídica, incluso en los bloques cuando los bloques integran los Colegios de la Magistratura".