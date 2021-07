En un nuevo comunicado, el Colegio de Abogados de Santa Fe (CASF) le pidió a la Corte Suprema de Justicia de la provincia que autorice la realización de audiencias en todos los fueros.

Los letrados esperaban que con el fin de la feria se retomen las audiencias, pero la Corte provincial resolvió mantener la suspensión. Para sus autoridades, dicha decisión "va en contramano del esfuerzo que se vislumbra en los distintos sectores sociales". Además, implica "la imposibilidad de avanzar con el curso de los juicios y por ende, que los conflictos se extiendan más allá de lo razonable".

Los letrados resaltaron que en la provincia ya se habilitaron bares, casinos, restaurantes, gimnasios, clubes y supermercados, mientras que ellos se encuentran "en el mismo escenario que vivimos en marzo del año pasado".

Andrés Abramovich, presidente de la entidad, expresó que "si no pueden llevarse adelante las audiencias, lo justiciable no puede tener resolución" y remarcó que la suspensión de las audiencias ya no tiene sentido, ya que la situación epidemiológica mejoró significativamente.

"Conforme al esquema sanitario vigente, funcionarios y empleados del Poder Judicial deberian estar vacunados, mantener suspendidas las audiencias, constituye un privilegio inadmisible", agregaron al respecto.

Finalmente, se lee en el comunicado: "La correcta administración de justicia impone adoptar decisiones que permitan la mejora del sistema, más aún en tiempo de crisis, donde la ciudadanía en general, los justiciables y los profesionales de la abogacía en particular, aguardamos soluciones a la altura de las circunstancias".