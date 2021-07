El magistrado Osvaldo Sergio Lezcano había revocado su excarcelación en un momento de la condena debido a que el imputado no cumplió con la orden de acercarse a menos de 200 metros de su familia, y porque no tomó las medicaciones prescriptas por su médico psiquiatra, ya que padece "una alteración morbosa de tus facultades mentales bajo la forma clínica de una descompensación psicótica".

“Eso quiere decir que, como no tomabas la medicación no estabas bien; no pensabas correctamente. Hacías cosas que lastimaban a otras personas y a vos, como consecuencia de una descompensación psicótica. Los/ las doctores/ras dijeron que eso te había impedido comprender la criminalidad y la direccionalidad de tus acciones (no sabías lo que hacías y que estaba mal). Por lo tanto, no podías pasar por el proceso penal porque estabas descompensado” indicó el juez en lenguaje sencillo.

El imputado realizó un tratamiento psicoterapéutico y psiquiátrico con internación en una institución especializada, y tras mostrar avances, al punto que los médicos indicaron que “el interno, no presenta factores de riesgo clínico /semiológico” y que se encuentra “ en una etapa de estabilidad de su enfermedad, libre de síntomas positivos de psicosis y con una capacidad judicativa estable”.

Por tal motivo, el magistrado decidió concederle la externación. “Espero que te mantengas como te vi ayer, y que hayas entendido todo lo que hablamos. Debés cumplir con lo que me prometiste. Sé que te pone feliz ver y estar con tu hijo, ahora lo vas a poder hacer. También espero que las alegrías de volver con tus hermanas, tus familiares y tu hijo sean lo que te ayude a ir al médico y a cuidarte, especialmente porque estamos ante un virus muy peligroso” se dirigió el juez al imputado. Respecto de la víctima a la que agredió, le indicó “no te tenés que acercar a E., ni llamarla. Evitá mandarle mensajes que puedan asustarla”.