Los consejeros en representación del estamento judicial, Juan Manuel Culotta, y Alberto Lugones presentaron oficialmente propuestas de modificaciones al Sistema de Gestión Judicial, más conocido como Lex 100.

Culotta y Lugones propusieron, entre otras cuestiones, extender el tiempo en que caduca la página, y permitir el “cambio de foliatura por parte del usuario, sobre todo cuando se ordena el desglose de una pieza procesal, pudiendo dejar constancia de lo sucedido con la foliatura anterior”. También requirieron la rotulación de los legajos de prueba, sin perjuicio de su numeración.

Solicitaron, asimismo, el acceso al estado del trámite de los expedientes que ingresan por presentación directa ante la Corte Suprema, a los efectos de “analizar la firmeza de un pronunciamiento evitando realizar una certificación telefónica”.

En cuanto a la presentación de escritos, los consejeros propusieron implementar una “mesa de retención de escritos”, que contenga una pestaña especial de “trámite urgente” de las presentaciones que no admitan demora. “Tal pestaña especial, impone no perder de vista que existen situaciones excepcionales que no ameritan demora alguna y que requieren de la intervención urgente y efectiva de los jueces y juezas, sea por las particularidades de los hechos (…) o las propiedades de los recursos procesales utilizados”, fundamentó el proyecto.

Fuera del Lex 100, los consejeros recomendaron que cada uno de las unidades judiciales establezcan una “mesa de entradas, de ayuda y consulta”, a los efectos de “garantizar la atención personalizada” mediante alguna plataforma de videoconferencias o red social, algo ya adoptado por algunos juzgados del fuero Civil. Sugirieron, además, que dicha mesa esté compuesta por “un/a agente designado/a de la dependencia, de manera tal que se brinde una asistencia eficaz para las partes”.

Los integrantes del Consejo de la Magistratura dela Nación también propusieron que al hacer un pase del expediente o incidente hacia otra, “automáticamente le envíe una alerta o un mail a la dependencia de destino sin necesidad de que el juzgado realice una cédula electrónica”. Como alternativa, sugirieron que la cédula electrónica la efectúe el sistema automáticamente y así “mejorar la gestión, celeridad y evitar errores o dilaciones en el trámite”.

El proyecto también planteó la ampliación del listado de instituciones a las que se puedan cursar un DEOX a lugares donde no se encuentran previstos y que en los casos de incompetencia en razón de la materia o del territorio, se pueda remitir el expediente a otra jurisdicción desde el sistema, con todos sus legajos e incidentes.

Por último, requirieron que, dentro de cada expediente, se cree una solapa en la cual “se pueda observar el historial de las presentaciones efectuadas por las partes y su consecuente respuesta”, y además “habilitar un buscador por palabra o frase, a los efectos de que se facilite la localización de los documentos”.

Fuera del Lex 100, los consejeros recomendaron que cada uno de las unidades judiciales establezcan una “mesa de entradas, de ayuda y consulta”, a los efectos de “garantizar la atención personalizada” mediante alguna plataforma de videoconferencias o red social, algo ya adoptado por algunos juzgados del fuero Civil. Sugirieron, además, que dicha mesa esté compuesta por “un/a agente designado/a de la dependencia, de manera tal que se brinde una asistencia eficaz para las partes”.