En el marco de la revisión de la sentencia dictada el 26 de octubre de 2018 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la causa por los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el centro clandestino de detención conocido como "Puente 12", que funcionó en la División Cuatrerismo de la Brigada Güemes, en La Matanza, y en la Comisaría 1ª de Monte Grande, en el partido de Esteban Echeverría; la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó ayer las condenas a prisión perpetua para el ex comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz y para al ex jefe del Área Militar 112, Federico Antonio Minicucci, y las penas impuestas de entre 6 y 8 años de prisión para tres ex policías. En el juicio se abordaron hechos de privación ilegítima de la libertad agravada y de aplicación de tormentos padecidos por 125 víctimas, 64 de las cuales se encuentran desaparecidas, y catorce homicidios. El fallo del máximo tribunal penal -de casi 500 carillas de extensión- revocó las absoluciones que entonces dictó el TOCF N°6 para el ex oficial subinspector de la Dirección General de Investigaciones de la policía bonaerense José Félix Madrid y los ex cabos de la División Cuatrerismo de La Matanza, Carlos Alberto Tarantino y Ángel Salerno. En el juicio también había sido absuelto el colega de Madrid, Guillermo Horacio Ornstein, quien falleció meses atrás, mientras el fallo se encontraba en revisión.