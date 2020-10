La causa se inició de oficio por el Juzgado de Paz de Mburucuyá luego de tomar conocimiento que una pareja de personas adultos mayores que viven en una zona rural y estaban a cargo de su hija de 29 años con restricción de capacidad no declarada y con problemas de alcoholismo.

La situación ponía en riesgo a la pareja porque en ocasiones su hija se tornaba agresiva, motivo por el cual el juez Sergio Juniors Shwoihort requirió la hospitalización para evaluación y estabilización de la mujer en el Hospital de Salud Mental “San Francisco de Asis”, y una exhaustiva investigación que incluyó solicitudes de informes ambientales, psicológicos, financieros, toma de testimoniales, entre otros.

El caso se resolvió con perspectiva de vulnerabilidad y se aplicó el “Protocolo Único de Actuación para la Justicia de Corrientes en materia de adultos mayores en situación de vulnerabilidad”.

Con el objetivo de garantizar el acceso a justicia se utilizó lenguaje fácil para la notificación de lo resuelto y además el Juez y el Secretario se trasladaron hasta el paraje donde reside la familia a efectos de notificar y explicar personalmente, de manera sencilla las medidas adoptadas.

En la notificación, el magistrado redactó para el matrimonio que "desde hoy, su hija, por más que sea mayor de edad, va a estar a su cargo. Tienen que cuidarla y llevarla para que la vean los médicos. Eso pueden hacerlo en el Hospital de Mburucuyá o en el Hospital donde a ustedes les quede más fácil"

"Los médicos ya saben en lo que ella tiene y la van a ayudar. Para que puedan hacer todo eso, desde el Juzgado le pedimos ayuda a la Municipalidad de Mburucuyá y a la Municipalidad de Palmar Grande, que les queda más cerca, para que le ayuden con lo que ustedes necesiten", agregó en otro párrafo.

Lo mismo hizo para la joven afectada, a quien le explicó su situación de la siguiente manera: "Te cuento que no podes tomar bebidas con alcohol, y que solo vas a poder cuando el médico diga que sí, y te diga cuanto podes tomar. Eso es porque el alcohol te hace mal, y si tomas, tus remedios no sirven. Por eso, le pedimos a todos los quiscos y almacenes de la zona que ya no pueden venderte esas bebidas con alcohol. También te cuento que tu papa se va a encargar de cobrar tu pensión y él se va a encargar de esa plata. Todo esto es para que vos estés bien, te sientas mejor, y ya no te duela la panza”.

El juez impuso en calidad de “Mandato Preventivo” a los comercios de la zona la prohibición de venta y expendio de bebidas alcohólicas a la mujer.

“La Resolución no solo tiende a resolver la cuestión, sino que las medidas adoptadas buscan constituirse en un dispositivo de abordaje a futuro para la asistencia a las mencionadas personas”, explicó el titular del Juzgado de Mburucuyá.

El caso se resolvió con perspectiva de vulnerabilidad y se aplicó el “Protocolo Único de Actuación para la Justicia de Corrientes en materia de adultos mayores en situación de vulnerabilidad”.