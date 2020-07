Por iniciativa del diputado nacional Luis Petri, volvió a presentarse ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el pedido de juicio en ausencia por la causa AMIA, a un día de cumplirse 26 años del trágico atentado acontecido en 1994.

El tema volvió al ruedo cuando asumieron las nuevas autoridades de la DAIA en el mes de diciembre de 2018. El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits en un reportaje que brindó a Diario Judicial ya en 2014 había afirmado: “Si no avanzamos con la aplicación de esta ley, vamos a estar veinte años más, y la verdad es que no hay posibilidad de obtener justicia si la justicia no se aplica. La sociedad argentina se debe un proyecto así”.

“Nuestro Código Procesal Penal no regula la continuación del proceso ante la ausencia del imputado, por el contrario lo suspende. A través de esta iniciativa promovemos la realización del juicio en ausencia para poder lograr el juzgamiento y la búsqueda de la verdad en aquellos casos de crímenes de lesa humanidad” afirma el proyecto.

Los proyectos de juicio en ausencia no solamente están pensados para el atentado a la AMIA. La idea es mucho más abarcativa, trata de modificar normas procesales incorporando el juzgamiento en ausencia a imputados rebeldes en causas referidas a delitos de lesa humanidad, delitos federales de carácter trasnacional como el terrorismo y la trata de personas.

“El presente proyecto surge de la imperiosa necesidad que tenemos los argentinos de buscar la promoción de la justicia ante los procesos penales por delitos de lesa humanidad que aún quedan impunes, como es el atentando a la sede de la AMIA ocurrido hace ya 26 años” expresa el texto presentado por Petri ante la falta de legislación al respecto.

En el año 2015 la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la resolución de mayo de 2014 de la Sala I de la Cámara Federal que declaró la inconstitucionalidad del Memorándum con Irán y recomendó la adopción del juicio en ausencia para casos de esa naturaleza.

Además, el reclamo expresa que "la soberanía argentina fue víctima en dos oportunidades de hechos aberrantes, el 17 de marzo de 1992, en la Embajada de Israel en la Argentina y el atentado terrorista del 18 de julio de 1994 ocurrido en Buenos Aires en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), fueron episodios de una gravedad absoluta, como consecuencia del terrorismo internacional reclaman aún hoy herramientas que permitan la búsqueda de la verdad y la justicia que condenen los delitos de lesa humanidad cometidos".