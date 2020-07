La salida de la cuarentena, el derecho a ejercer el comercio y las restricciones por la pandemia del coronavirus, el espionaje ilegal y la discusión sobre la separación de Mendoza del resto del país fueron eje de un largo debate entre destacados constitucionalistas en "Conversatas”: esta nueva sección de Diario Judicial que procura de seguir con la premisa de ver “la actualidad desde el derecho”.

La propuesta de la sección será la de organizar un foro de discusión sobre las distintas ramas del saber jurídico en cabeza de sus más destacados exponentes, que no necesariamente se dediquen a la misma rama del saber. Penalistas y civilistas, administrativistas con especialistas en derecho a la salud podrán formar parte del mismo foro, para enriquecer el debate interdisciplinario.

En la primera entrega, los abogados constitucionalistas Domingo Rondina, Diego Armesto y el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, Miguel Berri, analizaron la realidad desde el prisma del Derecho Constitucional, en un contexto en el que la disciplina forma parte de la agenda como pocas veces se vio desde el año 1994 en el que la reforma de la Constitución Nacional centró las miradas de la opinión pública.

Los tres exponentes respondieron si existen posibilidades concretas dentro del ámbito de la Constitución que admitan la separación y la declaración de independencia de una provincia Argentina.

En este adelanto, Diario Judicial repasa fragmentos de las opiniones de los juristas en relación a las declaraciones del ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, que aseguró que “Mendoza podría funcionar tranquilamente como un país autónomo”

Los tres exponentes respondieron si existen posibilidades concretas dentro del ámbito de la Constitución que admitan la separación y la declaración de independencia de una provincia Argentina.

Miguel Berri fue contundente al expresar que “nadie en su sano juicio podría sostener que podría producirse una secesión y menos aún de una provincias que aceptaron en su totalidad la constitución de 1853. En algún momento por el Pacto de San José de Flores algunos legisladores de la Provincia de Buenos Aires decían que de no cumplirse el pacto, de carácter internacional, podría traer como consecuencia una situación de esa naturaleza. Sin embargo, no sucedió y Buenos Aires decidió sumarse a la federación. Reitero que es exclusivamente político”

Por su parte, Diego Armesto recalcó que “Argentina no es una confederación, no es Estados Unidos, sino como decía Alberdi en sus bases, es un “federalismo mixto”. Las declaraciones de Cornejo se condicen con la obra muy grande llamada “Portezuelo del viento”, donde hubo cambios de posturas de las provincias que integran un organismo que resuelve el tema de las aguas en aquella zona del país, y que llevó a que el ex gobernador tomara esa definición para vislumbrar políticamente las diferencias que existen entre la provincia de Mendoza y el gobierno Nacional, y creo que es una discusión que tenemos desde 1994, el tema de la coparticipación federal”

Del mismo modo, Domingo Rondina dejo sentado que El #Mendoexit no es posible desde lo constitucional, “pero no es algo que sea imposible que suceda en los hechos, porque a veces ocurre en el mundo que hay territorios que se imponen en armas y secesionan por la fuerza”.

“Sí Mendoza quiere separarse del país, tiene que entrar en guerra con Argentina. Pero no está previsto desde el esquema jurídico-constitucional la separación de una provincia y mucho menos de las originarias. Los santafesinos tenemos como lema “Santa Fe: mi país”, y no por eso tenemos pensado formar parte de otro Estado Nacional”, aclaró el constitucionalista santafecino, que también aprovechó para remarcar las deficiencias enormes que tiene el federalismo es que se generan estos planteos. Que se plasmó en el conflicto en donde “está lisa y llanamente en alzamiento contra el Estado federal desde hace muchos años cuando la Corte Suprema la condenó a dejar de sustraerle las aguas del Atuel a la provincia de La Pampa”. Casualmente, en la misma semana en la que el Máximo Tribunal dictó un nuevo fallo sobre la cuestión.