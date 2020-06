Por medio del Acuerdo nº 16, el Máximo Tribunal provincial decidió normalizar el servicio de justicia a partir del viernes, incluyendo a los grandes conglomerados como Santa Fe y Rosario.

Según el texto del acuerdo, para Rosario y Santa Fe los plazos procesales se reanudarán el próximo 18 de junio, mientras que la celebración de audiencias se retomarán desde el 29. Mientras tanto, se pondrá en funcionamiento el sistema de notificaciones electrónicas con firma digital hasta que los judiciales puedan volver a transitar por las dependencias.

Los Tribunales retomarán las actividades con normalidad y, según especificaron, se dispondrán turnos matutinos y vespertinos, según los fueros, y los abogados deberán sacar turnos para justificar la tramitación de expedientes.

Unas de las medidas dispuestas para esta nueva etapa es la habilitación, desde el 18 de junio, de un sistema que permite la presentación/recepción electrónica de demandas a través del sistema de autoconsulta online disponible en la página web del Poder Judicial.

Al respecto, los jueces aclararon que "no será obligatorio firmar digitalmente los escritos de demanda por parte de los profesionales, pudiendo presentar las demandas igualmente por Autoconsulta online en caso de no contar con dicha herramienta; y si todo ello no resultara posible, podrán realizar la presentación de los escritos de demandas de manera presencial ante las respectivas Mesas de Entradas Únicas acompañando el Formulario de Foja Cero respectivo o ante los Juzgados que funcionan sin esta dependencia, previo a concurrir al tribunal, deberán solicitar el correspondiente turno web".

Asimismo, se habilitará el sistema de turnos web, para otorgar días y horarios de atención a profesionales en los Tribunales, Juzgados y dependencias en que se habilita su funcionamiento conforme lo señalado en los puntos precedentes. El ingreso de público y profesionales a todos los edificios del Poder Judicial, será con previa exhibición a las autoridades que lo requieran de la constancia de turno asignado que emite el sistema web.

En la Acordada publicada, los ministros Rafael Gutiérrez, Daniel Erbetta, María Angélica Gastaldi, Ricardo Spuler, Roberto Falistocco y Mario Netri expresaron que "la situación de crisis y emergencia se ha constituido en el disparador para adelantar y desplegar estrategias de gestión y comunicación que, como etapas y acciones en el tiempo, ya estaban previstas dentro del proceso del proyecto de informatización integral del Poder Judicial".