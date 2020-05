El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) acudió a la Justicia y planteó una acción de amparo que se autorice a los abogados, mediante los protocolos que correspondan, a circular con el fin de concurrir a sus oficinas.

La presentación quedó a cargo de la jueza Rita Ailán, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 4, y fue promovida por el presidente de la entidad, Eduardo Awad, con el patrocinio letrado de Jorge Rizzo y Juan Pablo Echeverría.

Se trata de una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional y el Gobierno de la Ciudad, para que se exceptúe a los abogados y se les permita circular para poder concurrir a sus estudios jurídicos y oficinas, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno.

“Se trata de una cuestión que afecta derechos de ciudadanos que ejercen su profesión en la Ciudad de Buenos Aires, a través de una omisión tanto de la Autoridad Nacional como la Local, frente a un pedido concreto de este Colegio, a los efectos de garantizar el acceso a las herramientas y lugares de trabajo de los abogados”, señala la presentación.

La entidad advirtió que los profesionales “no sólo se encuentran hoy imposibilitados de brindar sus servicios a los ciudadanos que crean afectados sus derechos y pretendan acudir a la Justicia, sino que tampoco pueden acceder a sus lugares y herramientas de trabajo, siendo indiscutiblemente esencial la actividad que desarrollan, nada menos que frente a uno de los poderes constituidos del estado, como es el Poder Judicial”.

“Los abogados en general, los cuentapropistas en particular, se encuentran padeciendo este aislamiento con angustia y preocupación por no poder trabajar. Y si el abogado no trabaja, no percibe honorarios. Y si no percibe honorarios, no tiene lo necesario para proveerse su sustento básico”, añadió el Colegio.

Entre sus fundamentos, el CPACF hizo hincapié en las dificultades económicas y financieras que atraviesan los colegiados y destacó como “imprescindible” que se les permita a los profesionales “concurrir a sus oficinas y estudios jurídicos para poder, mínimamente, desempeñar su profesión y atender consultas jurídicas, contando para ello con todas las herramientas jurídicas y tecnológicas con las que allí cuenta”.

Y concluyó: “Es desesperante la situación de muchos abogados de la matrícula que nos hacen llegar cotidianamente las penurias y la angustia que padecen todos los días, luego de casi tres meses de no poder trabajar. Se impone entonces, que se los autorice a algo tan normal y tan simple como poder concurrir a sus oficinas para ganarse el pan con el sudor de su frente (…)”.