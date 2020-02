MeToo: Se complican las cosas para Harvey Weinstein

La fiscalía dio su alegato final en el juicio que el Estado de Nueva York realiza a Harvey Weinstein por las acusaciones de violación y abuso sexual , en ambos casos radicadas formalmente por mujeres sobre las que el acusado tenía poder, dado su rol de productor cinematográfico con fuerte peso en Hollywood. El jueves, durante los alegatos finales de la defensa, la abogada Donna Rotunno aseguró que las denunciantes habían mantenido relaciones consentidas con su cliente y sostuvo nuevamente que Weinstein no es victimario sino víctima del proceso, que debió atravesar como consecuencia del poder que había sabido construir. Además, definieron a Weinstein como un depredador sexual “extremadamente agresivo” y que “se creía el rey de su universo”. Por su parte, la defensa del magnate de la industria del cine Harvey Weinstein presentó sus argumentos finales este jueves. Si bien Weinstein no subió al estrado, su abogada le pidió al jurado que lo absuelvan de los cargos alegando que, según la defensa, las pruebas no son contundentes. El juicio se acerca a una etapa decisiva y si Weinstein es declarado culpable, podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua.