Lun 04 de febrero de 2019

Un planteo de nulidad de una causa por tenencia de pornografía infantil que se inició cuando el imputado prestó un disco rígido externo en el que se hallaba el material fue desestimado por un Tribunal. El fallo señala que no se violó su intimidad porque no hubo “una razonable expectativa de privacidad”, ya que no había claves que restringan el acceso.