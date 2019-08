Mié 14 de mayo de 2008

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal le otorgó a un gremio la mitad del beneficio de litigar sin gastos en un juicio contra la AFIP. El resto fue rechazado porque el tribunal consideró que el sindicato estaba en condiciones de afrontar las costas del proceso. “El beneficio pretendido persigue amparar a quien no dispone de recursos para solventar los gastos pero no a quien no dispone de liquidez, pues éste es un problema financiero que encuentra remedio por caminos ajenos a la tutela de la defensa en juicio”, dijeron los jueces. FALLO COMPLETO