La Sala de Audiencias de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires fue sede del tercer encuentro Reunión ordinaria #JusLab, organizado por el Laboratorio de Justicia Abierta e Innovación del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.

El eje del debate en esta oportunidad fue la relación entre la Justicia y la sociedad, y cómo los medios de comunicación se insertan en una nueva dinámica, en la que el Poder Judicial, mediante las políticas de Gobierno Abierto, intenta tener un canal de comunicación directo con la ciudadanía. En ese contexto, jueces, fiscales y periodistas intercambiaron opiniones sobre el escenario actual.

Coordinada por el secretario de Planificación del Plan de Gobierno Abierto del Poder Judicial de la Ciudad, Mariano E. Heller, y por Rodrigo Andrade, a cargo de la comunicación de la Justicia de la Ciudad a través del portal iJudicial, el evento contó con la presencia, por el lado de la Justicia, de la fiscal a cargo de la Fiscalía especializada en Cibercrimen, Daniela Dupuy, la jueza en lo Penal Contravencional y de Faltas María Lorena Tula del Moral, el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Marcelo López Alfonsi.

En cuanto a los medios, dieron presente los periodistas Omar Lavieri, de Infobae, Andres Fidanza, de Perfil y CNN Radio, y los periodistas y abogados Sergio Mohadeb, de Derecho en Zapatillas, y Matias Werner, editor de Diario Judicial.

Omar Lavieri comenzó recordando sus inicios en el periodismo judicial, y cómo era la difusión de la información en una época en la que no había redes sociales ni tanta inmediatez. “Un juez me daba un fallo y sabía que hasta el otro día a la mañana tenía la primicia”, advirtió, a diferencia de la actualidad, donde se puede enviar un fallo por WhatsApp o los propios canales de comunicación del Poder Judicial suben contenido a sus páginas web e incluso a sus cuentas en redes sociales.

El periodista, que cubrió la mayoría de los casos resonantes durante los últimos 30 años, explicó que actualmente, cualquier persona que camina por los pasillos de Comodoro Py puede sacar una foto y subir a sus redes sociales, por ejemplo, de la presencia de un funcionario que se presentó en tribunales. Además, detalló las dificultades que tienen los periodistas para “traducir” en un lenguaje claro los intrincados argumentos que puede contener una resolución judicial.

Matias Werner, por su parte, coincidió en que la irrupción de la tecnología y especialmente las redes sociales, modificó sustancialmente la dinámica de la comunicación. “Antes los jueces hablaban por sus fallos y hoy hay Juzgados que tienen cuenta de Twitter”, precisó.

El juez López Alfonsin aseguro que para que un juez sea independiente “tiene que saber derecho, pero antes tiene que ser un caballero”

En ese contexto, resaltó la iniciativa que promueve el uso de lenguaje claro en las resoluciones judiciales, y la apertura que tienen jueces y funcionarios judiciales a la hora de difundir sus resoluciones. En ese sentido, destacó la existencia del expediente digital, que permite el acceso público al trámite de un juicio, y sirve como control del trabajo de todos losoperadores de justicia, abogados incluidos.

Más allá de esas dificultades, Andres Fidanza apuntó también que el hecho de que l Poder Judicial y los Juzgados tengan sus propios canales de comunicación, y que en la actualidad cualquiera con un teléfono y cuenta en redes sociales puede transformar algo en noticioso no significa una competencia con el periodismo profesional, que es el encargado de jerarquizar la información. Por lo que se genera con ello un ida y vuelta.

A continuación, Sergio Mohadeb expresó que la pregunta que subyace en el debate es saber para quién hablan los jueces, si para la Cámara de Apelaciones, como usualmente se dice en tribunales, o si lo hacen para la sociedad. Apuntó también que la sus apertura del Poder Judicial a la sociedad tiene muchos desafíos en torno a la comunicación, y que la publicidad de los expedientes hace realmente “que la información pública sea pública”.

Luego de ello, comenzaron a disertar los representantes del Poder Judicila el Ministerio Público. La jueza Tula del Moral, cuyo Juzgado es uno de los que tiene cuenta en Twitter en la que, no sólo publica fallos, sino el calendario de audiencias, gestión, estadísticas. “nosotros nos abrimos, pero no sabemos si esta es la mejor manera, o si tiene que ser algo más institucional para comunicar a la sociedad o a los medios las resoluciones, si las mismas o no se anonimizan”.

La fiscal Daniela Dupuy resaltó la importancia de la comunicación, en el caso particular, de los delitos que a ella le toca investigar, como una forma de alertar a la sociedad en materia de prevención de delitos, especialmente los cometidos a través de internet. “Es importante que la ciudadanía este bien informada para que nos ayude de esta manera a que estos delitos no se cometan”.

El juez Marcelo López Alfonsín concluyó la ronda, destacando que los magistrados son los únicos que no son elegidos por via del voto popular, por lo que su rol dentro de las democracias liberales es el de fundar sus decisiones. En ese contexto, se preguntó el porqué en el mundo judicial los magistrados dicen que los expedientes “son suyos”. Tambén aseguró que el deber de los magistrados es fundamentar bien sus sentencias, ya que es su única fuente de legitimidad

La decisión de los jueces de publicar sus sentencias, aseguró López Alfonsin, no es algo que tiene que ver con la tecnología, sino de cómo “uno se para frente a la sociedad” en su condición de ciudadano. “Y eso hace a la independencia del poder judicial”. Para el magistrado, para que un juez sea independiente “tiene que saber derecho, pero antes tiene que ser un caballero”