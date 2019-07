La Justicia del Trabajo consideró justificada la posición de un empleado de Aerolíneas Argentinas, que se consideró despedido porque no le pagaron un mes de trabajo, ya que la empleadora que no ejerció el control médico, y por ello no puede desconocer la enfermedad

