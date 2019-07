"El Código de Procedimiento Civil y Comercial hará más ágiles los procesos judiciales"

En dialogo con Diario Judicial, Mateo Laborde, presidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA) enumeró los diferentes proyectos que actualmente están encabezando desde el Colproba, y se explayó sobre el Código de Procedimiento Civil y Comercial, que aseguró que eliminará "los tiempos muertos", hará "más veloces" los procedimientos y que está pensado en el usuario, al cual denominan "el justiciable". Además, afirmó que el sistema digital de la Corte de la Provincia es el mejor de la Argentina.

Dju: Recientemente, se celebró el VII Encuentro provincial de Abogados-Dirigentes de la provincia de Buenos Aires, donde ustedes, entre otras entidades, fueron organizadores. ¿Qué conclusiones dejó el encuentro?

En principio, una gran satisfacción por la enorme participación de los dirigentes de toda la Provincia, que hicieron el esfuerzo de venir de todos los rincones a trabajar con nosotros, a pensar la abogacía y a pensar como mejoramos nuestros servicios, como mejoramos o colaboramos con el servicio de Justicia. Tuvimos dos jornadas donde se trató la perspectiva de género y logramos el trabajo que pretendíamos, que era que los dirigentes se vayan con la idea de seguir profundizando (como ya lo están haciendo los colegios) este trabajo de tener una perspectiva de género, de igualdad. También tuvimos un taller de "lenguaje claro". Siempre la autocrítica que nos hacemos es que hablamos con términos muy jurídicos, y a la gente le cuesta entenderlo; y los jueces también dictan sentencias con términos jurídicos que las partes, si no se las interpreta el abogado, no se la logra interpretar. Así que tuvimos un taller, vino la licenciada Silvia Iacopetti, que es directora nacional del sistema argentino de información jurídica, y nos dejó unas cuantas enseñanzas, sobre todo para que cada uno de los Colegios lo trabaje con sus abogados, y empecemos a tener un lenguaje más comprensible para quienes accedan al servicio de Justicia. Además, tuvimos mucha participación de los jóvenes este año, donde hay dirigentes y futuros dirigentes. La Comisión de la Abogacía Joven del Colegio de Abogados de la Provincia es muy activa, participa en muchas de nuestras decisiones. Las dos jornadas de jóvenes fueron de "coaching" y de "formación de liderazgo". Nos pidieron incluso agregar un día más de trabajo porque era mucha la participación. Como conclusiones, nos parece que ha sido una gran puesta en común con todos los dirigentes, donde escuchamos muchas propuestas, muchas ideas y decisiones totalmente consensuadas entre los 20 colegios, y con una dirección de un objetivo absolutamente claro direccionado a mejorar el servicio de Justicia. Ya en la reunión de hoy estamos pensando en la reunión de dirigentes del año que viene, la octava.

Dju: ¿Qué proyectos vienen impulsando desde el Colproba?



En base a un proyecto que presentó el Colegio de Abogados de La Plata, hicimos en COLPROBA un proyecto de ley del Código de Procedimiento Civil y Comercial que lo llevamos al Ministerio de Justicia, y el Ministerio abrió una comisión donde estaban reflejados todos los estamentos que intervienen en la Justicia. Esa comisión terminó el Código de Procedimiento, y hoy está en el Senado. Eso es la columna vertebral del proyecto, sumado al expediente electrónico. Nosotros participamos de la mesa del Expediente Digital que abrió la Corte de la Provincia y hemos acompañado toda su implementación. Hoy todos los abogados de la Provincia que litigan tienen su firma electrónica y litigan electrónicamente, y estamos a un paso del expediente totalmente digital, que se va a dar cuando cambiemos el Código de Procedimiento. Algunos procesos ya son casi todos digitales como por ejemplo los apremios del Estado provincial. Otra cuestión que hemos apoyado es el Plan Piloto de Oralidad que hay en la Provincia. En los Juzgados Civiles y Comerciales, prácticamente el 70% de los jueces civiles y comerciales ya trabajan en el Piloto de Oralidad, y hemos conseguido que los juicios de Daños y Perjuicios, por ejemplo, que antes duraban cinco años, hoy tengan una duración de entre 15 y 20 meses promedio, así que ha sido un gran avance. Lo que pedimos desde el Colegio es que todos los jueces trabajen con la Oralidad, y cuando salga este Código Procesal Civil y Comercial tendremos una generalización de la oralidad.

Dju: Sobre el expediente electrónico, ¿cómo ve el sistema judicial de la provincia en ese aspecto?

Me parece que tenemos el mejor sistema electrónico de Argentina en la Provincia de Buenos Aires. En ese punto, la Corte de la Provincia ha obtenido resultados virtuosos, tiene un equipo de trabajo que es un orgullo, y a pesar de la cantidad de obstáculos de infraestructura y comunicación que tiene la Provincia, ha logrado vencerlos. Sí me parece que la Provincia tiene en este momento en la cabeza del Poder Judicial una cantidad de información que no ha tenido nunca en la historia respecto de la gestión interna, y nosotros entendemos que toda esa información puede ser mejor explotada para obtener mejores resultados en la gestión, y para hacer crecer de alguna manera la gestión interna de los órganos, y acompañar a los jueces en esta idea de modernizar el servicio y de tener resultados más eficientes.

¿Qué hay respecto del Código de Procedimiento Civil y Comercial?

Este Código de Procedimiento Civil y Comercial era indispensable que se legisle y en forma urgente porque ha cambiado en 2015 el Código Civil y Comercial y hay muchas cuestiones que deben actualizarse. Este Código no es un Código nuevo sino que es una reforma del anterior, y es un proceso que incorpora una cantidad de temas que a lo que tienden es a hacer más ágil el proceso: a eliminar tiempos muertos, a darle seguridad a los registros. En general en lo que se ha pensado de alguna manera es en el usuario, en la persona, en lo que nosotros le llamamos "el justiciable" que es aquel que tiene que ir a la Justicia a dirimir su pleito. Entendemos que ese usuario tiene que tener un servicio cuyo resultado le llegue en tiempo. Como te comentaba, este Código tiene dos columnas vertebrales importantísimas, que son la incorporación del expediente totalmente electrónico y la oralidad. Paralelamente tiene incorporado un proceso de pequeñas causas que es totalmente oral, para las causas de menos de 120 JUS, que hoy son alrededor de menos de $170.000. Unas disposiciones para que sean los jueces los que impulsen los procesos, que los procesos sean más veloces, y a su vez una obligación de las partes en colaborar con este impulso. Los abogados asumimos el compromiso de no utilizar la demora del proceso como una estrategia de defensa. Esto es muy importante, y en ese sentido, existe una multa para las partes que obstaculicen el proceso de alguna manera, o que mienta deliberadamente para que el proceso se demore. Tiene a su vez incorporada una cantidad de elementos que nosotros, quienes trabajamos en los pasillos de Tribunales, encontramos como obstáculos hoy para un proceso más rápido. Por ejemplo la búsqueda del domicilio de una persona que no podemos encontrar para hacer una demanda. Eso está solucionado. También se incorpora un sistema de arbitraje nuevo, normas de arbitraje acordes a las de arbitraje internacional, y con un sistema muy completo que va a permitir que este sistema -que es un sistema paralelo de resolución de conflictos- pueda trabajarse más profundamente en la Provincia, y también de esa forma quitarle trabajo a los Tribunales. Esto trae normas de adopción, normas de familia y normas de violencia doméstica. Se incorpora en el Código la mediación pre-judicial que trae una simplificación recursiva para que el proceso sea más amable. Trae una cantidad de normas que hacen a la transparencia del trámite del expediente para que tanto la parte como su abogado pueda controlarlo permanentemente desde donde está, especialmente en los Tribunales colegiados. Por otro lado, una falencia muy grande que tiene la Provincia de Buenos Aires hoy es la ausencia de peritos. Desde el Colegio de Abogados hicimos un proyecto de ley de peritos, que lo trabajo la comisión de administración de justicia y lo aprobó el Consejo Superior y lo llevamos a la Corte para que la Corte lo trabaje. Los cuadros de trabajo de la Corte acaban de revisarlo, de hacernos una devolución, y vamos a seguir trabajando, nuestra idea es llevarlo a la legislatura con el consenso de los demás Colegios profesionales que intervienen como auxiliares de la Justicia.

Dju¿Y sobre los casos de accidentes de tránsito?

Otro proyecto muy importante es el de víctimas de accidentes de tránsito. A nosotros nos preocupa de sobremanera toda la información que maneja un accidente de tránsito. En el caso particular de los abogados nos preocupa la captación ilegal de casos, los famosos caranchos. Para nosotros son una vergüenza pública y los combatimos con poquitísimas herramientas, y por eso tenemos tan poco éxito. Lo que estamos buscando es una herramienta para de alguna manera proteger a la víctima, y a su vez que la víctima esté protegida por el Estado. En base a eso hemos hecho el proyecto de ley, que además agrega la recuperación por parte de los hospitales estatales, provinciales y municipales de todo el gasto que tienen en la emergentología y en el tratamiento de víctimas de accidentes de tránsito que hoy si bien se lleva adelante el recupero no se lleva de manera centralizada. En eso hemos contado con la colaboración del Ministerio de Gobierno, que va a ser quien va a centralizar la información y va a trabajar con nosotros en alguna manera en la protección de las víctimas. Ese proyecto ya está presentado en la Legislatura, lo hemos llevado a los legisladores de diferentes bloques para conseguir que sea presentado por legisladores de diferentes bloques, y que tenga un consenso nos parece que es tan beneficioso para la sociedad, ya que de ese proyecto van a formar parte las distintas fuerzas políticas, no va a haber "grieta" en ese aspecto.