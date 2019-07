Mié 31 de agosto de 2005

El tribunal adoptó esta decisión porque el pedido no fue realizado por una autoridad judicial de la Repúbica Popular de China y de esta forma no cumplió los requisitos establecidos por el art. 13 inc. d de la Ley 24.767. El accionar de los órganos del estado chino se debe a que ese procedimiento no está previsto en las normas constitucionales y los códigos penales del país oriental. FALLO COMPLETO