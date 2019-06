"Los juicios por jurados refutaron la idea de que el pueblo no está preparado"

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) desarrolló el programa de Juicio por Jurados, que tiene por objetivo principal promover y difundir la instauración del mismo tanto a nivel nacional como en las distintas jurisdicciones de la República Argentina.

Uno de los integrantes de la Junta Directiva de INECIP, Guillermo Nicora, reflexionó que el impacto de los Juicios por Jurados en la Provincia "ha sido altamente positivo", ya que desde su instauración en marzo de 2015, se han realizado más de 300 juicios. También evaluó que el jurado ha logrado refutar el mito de que a la gente no le interesa el ámbito penal y de que las situaciones que tienen lugar en los tribunales son muy complejas que no se pueden explicar (sic).

Entre otros proyectos, destacó que INECIP actualmente apoya todos los procesos de implementación de reformas en prácticamente todas las jurisdicciones nacionales. Afirmó que "los procesos de transformación, que no son instantáneos" ya que las transformaciones "no provienen solamente de aprobar una ley sino que es toda una transformación de las prácticas, de las rutinas y de los modos de pensar de los operadores".

También resaltó la labor de INECIP y sus aportes con investigaciones, mencionando que en una de las últimas realizadas determinaron que por lo menos 1/3 de los ataques contra mujeres se hacen con armas de fuego.

Relacionando este último aspecto con el polémico veredicto de un jurado popular en Mar del Plata que declaró inimputable a Noel Budeguer -27 años-, acusado de balear a su novia y matarle a su perra, Nicora consideró que "el caso no hubiese ocurrido si el joven no portaba armas de fuego", pero que "el jurado resolvió, conforme a lo que dijeron tres peritos en el juicio, que la persona había actuado en ese momento en un estado de inimputabilidad por un brote psicótico que fue por el contrario discutido por un perito que aportó la fiscalía y el que aportaron las partes acusadoras, y que actuó en una situación de desventaja respecto de los peritos que dieron el primer dictamen porque no pudo entrevistar al imputado. Esto hizo que el jurado, con mucha racionalidad, decidiera que merecía más crédito la opinión profesional de los peritos que sí lo habían entrevistado dado sobre todo que se trataba de todos peritos oficiales, todos peritos a sueldo del gobierno, y por lo tanto hubo una decisión en definitiva racional".

Por último, consultado sobre Mar del Plata y el bajo índice de Juicios por Jurados realizados en esa jurisdicción -apenas trece en cuatro años-, consideró que esta deficit "tiene que ver con un sistema adoptado en su momento por el Gobierno de la Provincia que entendió que debía sortearse un temor a la declaración de inconstitucionalidad dándole posibilidad optativa al defensor y al defendido para aceptar -o no- el jurado". Concluyó además que contra el Juicio por Jurados existe "un espacio para el temor a lo nuevo y la falta de entrenamiento profesional de los abogados", lo cual explica buena parte de los números bajos de jurados hasta el momento, pero que en los próximos años irán en aumento.