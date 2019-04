Mendoza se suma a los juicios por jurados

Arrancó el primer juicio por jurado de Mendoza contra Sebastián Petean Pocoví, el empresario que llega a esta instancia imputado por la “tentativa de femicidio” contra su ex pareja Carolina Sesen y por el doble homicidio de los policías Jorge Carlos Cussi (32) y Daniel Horacio Ríos (40), agravado por la condición de los funcionarios de seguridad. El hecho ocurrió el 25 de Mayo de 2018 en Maipú cuando Petean Pocoví, luego de una discusión, agredió con un cuchillo a su ex pareja y escapó del lugar en su camioneta Ford Ranger y en Ruta provincial 82, ya en Luján de Cuyo, atropelló y mató a los policías. De esta manera, Mendoza se suma a las cuatro provincias que contemplan este sistema. Quienes ya tienen juicios populares son: Córdoba, Neuquén, Chaco y Río Negro, aunque estas dos todavía no hubo juicios. El jurado estará conformado por mitad de mujeres y la otra de hombres (lo que diga el DNI) y que debieron cumplir con una serie de requisitos, entre ellos tener entre 18 y 75 años, con nivel de instrucción académica básica y comprender el idioma, ser argentino nativo o naturalizado con no menos de 5 años de ciudadanía, tener una residencia permanente no inferior a 4 años en Mendoza y de dos 2 años en el territorio de la jurisdicción del Tribunal Colegiado competente. La excepción es Córdoba que tiene un jurado escabinado integrado por ocho ciudadanos y dos jueces técnicos, aunque en fecha reciente sancionó una ley donde el jurado deliberará en soledad, sin la presencia de los jueces técnicos.