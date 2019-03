Mié 21 de noviembre de 2012

La Corte bonaerense aceptó la demanda de un hombre discapacitado contra Telefónica por no tener una rampa de acceso en un local de la telefónica. El demandante explicó que los empleados no lo atendieron dentro de la sucursal porque, segùn se justificaron, "si le pasaba algo mientras lo subían, su seguro no los cubría".