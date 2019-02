Casación ordenó que Amado Boudou vuelva a prisión

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a un recurso de la Unidad de Información Financiera (UIF) y revocó el auto del Tribunal Oral Federal n° 4 que le concedió al ex vicepresidente Amado Boudou la excarcelación, en el marco de la causa "Ciccone" en la que había sido condenado a cinco años y diez meses de prisión por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Como la sentencia no se encuentra firme, el TOF n° 4 dispuso la libertad de Boudou. Sin embargo, la Casación Federal, con votos de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, apuntó a "la calidad esencial de la conducta ue se le preatribuye a Boudou y las características del hecho imputado, así como los vínculos con los que habría actuado configurarían una grave intromisión en los fines de este proceso, el cual no sólo apunta a establecer la verdad material sobre una hipótesis delictiva y determinar la eventual responsabilidad de los imputados, sino también, a aplicar la pena, lograr el recupero de activos y la reparación del daño causado por el delito" y ordenó la "inmediata detención" del ex Vicepresidente.