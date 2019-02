En los autos "T. C. E. c/ L. G. C. s/ fijación de renta compensación por uso de vivienda", la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil condenó a un hombre a abonarle a su ex mujer un canon locativo mensual por seguir ocupando, de manera exclusiva, el que fue su hogar conyugal.

Si bien el demandando sostuvo que continúa viviendo allí por el retiro intempestivo de su ex exposa, los miembros del Tribunal señalaron que no pudo demostrar la decisión de la mujer lo haya obligado a permanecer en el lugar y acceder al uso y goce exclusivo del inmueble.

Los jueces condenaron al demandado a abonarle a su ex la suma de $60.000 mensuales hasta que termine el juicio y se disponga la desocupación de la casa ubicada en Barrio Parque.

La sentencia obliga al ex esposo de la demandante a cubrir el 50% del inmueble que posee 600 metros cubiertos, 200 metros de jardín, garage para dos autos, pileta de natación, cinco dormitorios, dependencia de servicios con baño incorporado y seis baños, cuyo valor de mercado para la venta estimó en U$S 1.800.000 y con un valor locativo de U$S 5.000.

El hombre intentó frenar la demanda de su ex argumentando que ella no firmó la autorización de venta del inmueble hasta casi un año después de la fecha en que se retiró del hogar, por lo que consideró que no fue privada del uso del mismo. Además, agregó, que "el hecho de poseer una vivienda costosa no implica contar con fondos suficientes para mantenerle o abonar un canon como el establecido".

En esa líena, los camaristas resaltaron que las quejas "no constituye más que un mero disenso con el pronunciamiento de grado ya que, más allá de la forma en que se haya producido el retiro del inmueble que fuera sede del hogar común por parte de su ex cónyuge o la fecha de la firma de la autorización de venta del inmueble en cuestión, no logra rebatir el argumento central para la procedencia de la acción".

