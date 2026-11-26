La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala H, ordenó discriminar los honorarios correspondientes a las tareas desarrolladas en el proceso principal de aquellos vinculados con la ejecución de la sentencia, antes de resolver las apelaciones presentadas contra la regulación efectuada en primera instancia.

La decisión fue dictada el 26 de noviembre en la causa “C., M. B. c/ R., L. A. s/ fijación de renta compensación por uso de vivienda” (expediente 17.546/2016), por los jueces José Benito Fajre, Liliana Edith Abreut de Begher y Claudio Marcelo Kiper.

El expediente llegó a la Sala para revisar la regulación de honorarios del 25 de octubre de 2026, efectuada a favor del abogado patrocinante de la parte actora, Gustavo A. Grancharoff. El profesional apeló por considerar reducida la suma fijada, mientras que las herederas del demandado cuestionaron su monto por estimarlo elevado.

"Resulta indispensable (a los fines de evaluar los recursos interpuestos), tal como fuera expresado por las apelantes, que se discriminen los honorarios apelados, diferenciándolos por las labores efectuadas en el marco de dicho proceso principal, de las de la ejecución propiamente dicha"

Entre los agravios, las apelantes sostuvieron que se había aplicado incorrectamente la legislación arancelaria y que no se habían diferenciado las tareas correspondientes al proceso principal de aquellas propias de la ejecución. También cuestionaron los porcentajes utilizados para determinar la retribución.

Al examinar el marco normativo, la Sala recordó que el régimen aplicable debe determinarse según la ley vigente al comienzo de cada etapa procesal en la que se prestó el servicio profesional. En ese sentido, consideró que las tareas del proceso principal desarrolladas hasta la sentencia de primera instancia, dictada el 29 de agosto de 2018, están alcanzadas por la Ley 21.839, con las modificaciones introducidas por la Ley 24.432.

Para sostener ese criterio, remitió al precedente de la Corte Suprema “Establecimientos Las Marías S.A.C.I.F.A. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa”, del 4 de septiembre de 2018, y a la decisión de la propia Sala en “Pugliese, Paola Daniela c/ Chouri, Liliana Beatriz y otro s/ daños y perjuicios”, del 27 de septiembre de ese año.

La Cámara distinguió esa etapa de las tareas profesionales realizadas ante la Alzada y durante la ejecución del fallo. Para estas últimas, señaló que ya se encontraba vigente la Ley 27.423, por lo que corresponde aplicar ese régimen arancelario.

A partir de esa diferencia temporal y normativa, los jueces consideraron indispensable que la regulación apelada identifique por separado los trabajos realizados en el proceso principal y los correspondientes a la ejecución.



En ese sentido, la Sala sostuvo: “Corolario de ello, resulta indispensable (a los fines de evaluar los recursos interpuestos), tal como fuera expresado por las apelantes, que se discriminen los honorarios apelados, diferenciándolos por las labores efectuadas en el marco de dicho proceso principal, de las de la ejecución propiamente dicha, resolución que deberá ser notificada a la totalidad de los interesados”.

El tribunal no ingresó todavía en la discusión sobre si los honorarios fijados resultan bajos o elevados, ni se pronunció sobre los porcentajes cuestionados por las partes. En cambio, condicionó el análisis de esos agravios a que se realice previamente la separación de las tareas profesionales según la etapa procesal y la ley aplicable.