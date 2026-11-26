El Juzgado Contencioso Adminitrativo de General Roca rechazó una demanda indemnizatoria presentada por una mujer que sufrió una caída mientras paseaba a su perro por el sector de césped de una plaza pública, en lugar de circular por los senderos habilitados.

El tribunal entendió que no existió falta de servicio ni un riesgo extraordinario atribuible al municipio, ya que el lugar donde ocurrió el hecho no era una senda peatonal y las irregularidades propias de un espacio verde resultan previsibles.

El fallo reiteró que el accidente ocurrió en un área verde habitualmente utilizada para el paseo de mascotas, donde huecos o desniveles son previsibles por causas diversas. Para responsabilizar al Estado, precisó, debe acreditarse una omisión en el deber de mantenimiento o un riesgo especial que no sea propio de la naturaleza del lugar, lo que no se configuró en este caso.

El episodio se produjo en una plaza de una ciudad costera. Según el relato de la demandante, mientras caminaba con su mascota por el césped, su pie izquierdo quedó atrapado en un hueco parcialmente cubierto por pasto y hojas, lo que provocó la caída.

Vecinos y transeúntes la asistieron, ya que no pudo levantarse por sus propios medios, y fue trasladada a un hospital privado. Allí se diagnosticó una luxofractura de codo izquierdo, que requirió una intervención quirúrgica para la colocación de tornillos y anclas.

La lesión demandó 30 sesiones de rehabilitación y, según alegó la mujer, dejó una limitación persistente en la movilidad del brazo, con impacto en tareas cotidianas, el bienestar emocional y la dinámica familiar.

La demanda, que reclamaba una suma cercana a los $868.600 por daños físicos, morales, psicológicos, estéticos, emergentes, futuros y lucro cesante, se dirigió contra la municipalidad. La actora sostuvo que el ente, como responsable del mantenimiento del espacio público, debía responder por la falta de señalización o advertencias sobre el pozo.

En su defensa, la comuna negó negligencia o deficiencia en el mantenimiento. Indicó que las tareas de corte de pasto y limpieza se realizan con regularidad y que el accidente podía atribuirse a un descuido de la víctima o a la presencia habitual de mascotas en el lugar.

El expediente contó con testimonios que confirmaron la caída, documentación hospitalaria sobre el diagnóstico y la cirugía realizada el mismo día, y fotografías del sector. Estas últimas mostraron un pozo de dimensiones y profundidad no significativas, con pasto que no impedía la visibilidad.

El juez analizó la responsabilidad estatal desde dos ángulos: la posible falta de servicio en el mantenimiento y la eventual peligrosidad del desnivel según la normativa aplicable. Determinó que la administración y cuidado de los espacios verdes corresponde a un ente autárquico distinto de la municipalidad, que no fue demandado.

Respecto de la peligrosidad, sostuvo que las irregularidades en sectores de pasto no constituyen, por sí mismas, un riesgo para quienes circulan, especialmente cuando no se trata de zonas destinadas al tránsito peatonal.

El fallo reiteró que el accidente ocurrió en un área verde habitualmente utilizada para el paseo de mascotas, donde huecos o desniveles son previsibles por causas diversas. Para responsabilizar al Estado, precisó, debe acreditarse una omisión en el deber de mantenimiento o un riesgo especial que no sea propio de la naturaleza del lugar, lo que no se configuró en este caso.

También descartó la aplicación de la responsabilidad objetiva del Estado, reservada a supuestos que involucran vehículos oficiales. En consecuencia, rechazó la demanda y dispuso que la parte actora afronte las costas del proceso, al haber resultado vencida.