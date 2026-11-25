La Cámara Contencioso Administrativo Federal aplicó la Ley 21.839 a los trabajos realizados durante su vigencia y la Ley 27.423 a las tareas posteriores. El tribunal recordó que el derecho a los honorarios se constituye cuando se realiza el trabajo profesional y reguló en 171 UMA la actuación ante la Alzada.

El criterio fue establecido por la Sala II al resolver el recurso en la causa Prat, Juan Carlos y otros c/ EN - DIEA s/personal militar y civil de las FFAA y de Seguridad. El expediente, iniciado en 2015, atravesó la modificación del régimen arancelario producida por la entrada en vigencia de la Ley 27.423, lo que obligó a distinguir las tareas desarrolladas bajo cada normativa.

Para determinar la regulación, los jueces José Luis López Castiñeira y María Claudia Caputi señalaron que la retribución profesional no puede surgir de una aplicación automática de porcentajes, sino que debe considerar la magnitud del trabajo, la responsabilidad asumida, la complejidad de los intereses económicos y la contribución de cada profesional a la solución del litigio.

En el caso de los trabajos profesionales, el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, por lo que el nuevo régimen legal, no es aplicable a los procesos fenecidos o en trámite, en lo que respecta a la labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas durante la vigencia de la ley 21.839 y su modificatoria ley 24.432, o que hubieran tenido principio de ejecución"

En ese sentido, la resolución sostuvo que "Además, a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en los aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba pudieren conducir a una evidente e injustificada desproporción con la obra realizada".

La Cámara también recordó que el valor económico del juicio no constituye el único parámetro para regular honorarios. La tarea debe ponderarse de acuerdo con su mérito, naturaleza e importancia, conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema.

"Además, a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en los aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba pudieren conducir a una evidente e injustificada desproporción con la obra realizada".

Al abordar el cambio de legislación, la Sala retomó el criterio establecido por la Corte Suprema en Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa, sentencia del 4 de septiembre de 2018, registrada en Fallos 341:1063. Allí, el máximo tribunal había señalado que el derecho a la retribución se constituye en el momento en que se realizan los trabajos profesionales y que el régimen posterior no puede aplicarse a las etapas procesales cumplidas bajo la legislación anterior.

La Cámara indicó que esa interpretación fue mantenida por la Corte en New Model International School S.A. c/ Centro Comercial Miguel Cané S.A. s/ escrituración, del 10 de junio de 2025, publicado en Fallos 348:491.

En función de esos precedentes, el tribunal distinguió las dos primeras etapas del expediente, desarrolladas bajo la vigencia de la Ley 21.839 y su modificatoria 24.432, de la etapa restante, cumplida bajo la Ley 27.423 y el Decreto 1077/2017.

Sobre ese punto, el pronunciamiento recordó que «en el caso de los trabajos profesionales, el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, por lo que el nuevo régimen legal, no es aplicable a los procesos fenecidos o en trámite, en lo que respecta a la labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas durante la vigencia de la ley 21.839 y su modificatoria ley 24.432, o que hubieran tenido principio de ejecución".

"En el caso de los trabajos profesionales, el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, por lo que el nuevo régimen legal, no es aplicable a los procesos fenecidos o en trámite, en lo que respecta a la labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas durante la vigencia de la ley 21.839 y su modificatoria ley 24.432, o que hubieran tenido principio de ejecución"

Al aplicar ese criterio al caso, la Sala redujo a $1.743.000 los honorarios de la abogada Lina Patricia Rino por la dirección letrada y representación de la actora durante las dos primeras etapas, con fundamento en los artículos 6, 7, 9, 19, 22, 37 y concordantes de la Ley 21.839, modificada por la Ley 24.432.

En cambio, respecto de las tareas cumplidas durante la etapa restante, confirmó los emolumentos que habían sido fijados a favor de la profesional, bajo las disposiciones de la Ley 27.423 y el Decreto 1077/2017.

Por último, por la actuación ante la Cámara y en atención al resultado obtenido, reguló los honorarios de Rino en $18.124.461, equivalentes a 171 UMA. La resolución también estableció que el IVA deberá adicionarse a los honorarios cuando la profesional tenga la condición de responsable inscripta.

El pronunciamiento fue firmado el 25 de noviembre de 2026 por López Castiñeira y Caputi. El juez Luis María Márquez no suscribió la decisión por encontrarse de licencia, conforme al artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional.