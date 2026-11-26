La Procuración General de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires llamó a concursos públicos abiertos de antecedentes y oposición para incorporar 78 peritos y 31 detectives judiciales en la Policía Judicial, con inscripción habilitada entre el 10 y el 23 de diciembre de 2026.

La convocatoria busca fortalecer el equipo técnico-científico que asiste a los fiscales en las investigaciones penales.

La Policía Judicial depende orgánica y funcionalmente del Ministerio Público bonaerense y funciona como una institución civil dedicada a la recolección, preservación y análisis de pruebas en los procesos penales.

La inscripción se realizará de manera online a través del portal oficial del Ministerio Público bonaerense, entre las 12:00 del 10 de diciembre y las 12:00 del 23 de diciembre de 2026.

El llamado se realiza sobre la base de la Ley 15.005 y sus modificatorias, en concordancia con el artículo 166 de la Constitución provincial, el Estatuto de la Policía Judicial (Acuerdo 4026 de la Suprema Corte) y el reglamento interno del organismo (Resolución PG n.° 227/22).

De los 109 cargos, 78 corresponden al área pericial y se distribuyen en ocho departamentos judiciales: 17 en La Plata, 15 en Mar del Plata, 10 en Bahía Blanca, 9 en Lomas de Zamora, 9 en San Isidro, 9 en Junín, 5 en Azul y 4 en Mercedes.

Para estos puestos se buscan profesionales y técnicos vinculados a la investigación penal, entre ellos licenciados y técnicos en criminalística, fotógrafos, peritos y técnicos planimétricos, especialistas en química e informática, psicólogos, técnicos evisceradores, profesionales en radiología o diagnóstico por imágenes, accidentólogos viales y médicos (incluidos especialistas en ginecología o tocoginecología).

También se contemplan perfiles en balística forense, dibujo de rostro, papiloscopía y rastros, identificación humana con análisis forense facial o reconocimiento antroposcopométrico, secuencia fáctica y reconstrucción virtual.

Los 31 cargos de detectives judiciales se repartirán en cinco jurisdicciones: 10 en Lomas de Zamora, 10 en San Isidro, 4 en Bahía Blanca, 4 en Mercedes y 3 en Azul.

La búsqueda apunta a abogados, licenciados en criminalística, contadores públicos, licenciados en administración de empresas, técnicos, licenciados o ingenieros en informática, y especialistas en investigación digital.

La inscripción se realizará de manera online a través del portal oficial del Ministerio Público bonaerense, entre las 12:00 del 10 de diciembre y las 12:00 del 23 de diciembre de 2026.

En paralelo, la Procuración habilitó un proceso separado de inscripción, capacitación virtual y evaluación online para quienes aspiren a ingresar como empleados administrativos de la Policía Judicial provincial.



