La Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó la plataforma digital del Registro de Proveedores y publicó el texto ordenado de su Régimen de Contrataciones y del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

La inscripción electrónica será obligatoria a partir de los 90 días de su publicación oficial, en el marco de un proceso de modernización de las compras del tribunal.

Conforme lo establecido en la Acordada 24/2026, ya se encuentra disponible la plataforma. Quienes deseen contratar con el Tribunal deberán realizar la gestión de inscripción, efectuar las presentaciones correspondientes y proporcionar la información y documentación requerida.

El régimen publicado establece que las contrataciones deberán ajustarse a principios de integridad pública, transparencia, publicidad y difusión de los procedimientos, legalidad de las formas, buena fe, máxima concurrencia de interesados y competencia e igualdad de trato entre los oferentes.

El registro, creado en septiembre mediante esa misma acordada, sustituye los medios convencionales de presentación de documentación por una inscripción electrónica en un entorno seguro.

Mediante la resolución N° 2989/2026 de la Secretaría General de Administración, la Corte publicó el texto ordenado del Régimen de Contrataciones y del Pliego Único, aprobados respectivamente por las acordadas 38/2023 y 31/2025, con las modificaciones introducidas por la acordada 24/2026.

También se aprobó el instructivo elaborado por la Dirección de Administración para la implementación, administración y funcionamiento del registro.

La medida se enmarca en un proceso de modernización y reorganización de las estructuras y dependencias del tribunal, orientado a afianzar y mejorar el servicio de justicia.

El régimen publicado establece que las contrataciones deberán ajustarse a principios de integridad pública, transparencia, publicidad y difusión de los procedimientos, legalidad de las formas, buena fe, máxima concurrencia de interesados y competencia e igualdad de trato entre los oferentes.

También responsabilidad de los agentes y funcionarios que las autoricen, aprueben o gestionen; razonabilidad del proyecto y eficiencia de la contratación para cumplir con el interés público comprometido y el resultado esperado, y sustentabilidad.

Estas decisiones contribuyen al proceso de modernización de las contrataciones de la Corte, al tiempo que fortalecen la trazabilidad de las actuaciones y los mecanismos de control, en consonancia con los principios de transparencia y eficiencia que rigen la gestión.

El alta en el Registro de Proveedores puede realizarse a través del sitio oficial del tribunal.

La implementación busca ordenar y transparentar los procesos de compra del máximo tribunal, alineándolos con estándares de publicidad y control que rigen las contrataciones públicas en el país.