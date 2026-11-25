La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dispuso, mediante la Resolución SC 3.693/26, adecuar el criterio respecto de la incidencia de las licencias sin goce de sueldo en el reconocimiento de las subcategorías establecidas por el Acuerdo 4093.

La medida precisó que determinadas licencias no tendrán carácter interruptivo y permite reconocer los períodos de prestación efectiva de servicios anteriores sin reiniciar el cómputo de los tres años exigidos.

La resolución también contempla que, en el caso de las licencias extraordinarias por razones particulares, la SCBA podrá aplicar el mismo criterio, evaluando las circunstancias que las fundamentan. Esta flexibilidad permite analizar caso por caso aquellas situaciones que, aunque no encuadren estrictamente en las causales expresamente previstas, resulten justificadas a juicio del tribunal.

Según la normativa, no interrumpirán el cómputo las licencias correspondientes a accidentes o enfermedades, atención de familiar enfermo, excedencia y designación en funciones públicas fuera del Poder Judicial bonaerense.

De esta forma, se reconocen los períodos de prestación efectiva de servicios anteriores a la licencia, sin necesidad de reiniciar el cómputo de los tres años. El período de licencia no será contabilizado para completar las exigencias temporales.

La resolución también contempla que, en el caso de las licencias extraordinarias por razones particulares, la SCBA podrá aplicar el mismo criterio, evaluando las circunstancias que las fundamentan. Esta flexibilidad permite analizar caso por caso aquellas situaciones que, aunque no encuadren estrictamente en las causales expresamente previstas, resulten justificadas a juicio del tribunal.

El Acuerdo 4093 regula las subcategorías dentro de la carrera judicial en la provincia y establece requisitos temporales de prestación efectiva para el ascenso o reconocimiento de mayores responsabilidades.

Hasta ahora, la incidencia de las licencias sin goce de sueldo generaba interpretaciones que, en determinados supuestos, obligaban a reiniciar el cómputo de antigüedad. La nueva pauta busca uniformar el criterio y evitar que determinadas ausencias justificadas afecten de manera automática la progresión en la carrera.

La Subsecretaría de Comunicación y Medios de la Suprema Corte difundió la resolución, que ya se encuentra disponible en el sitio institucional del tribunal.

La decisión se inscribe en el marco de las facultades de la SCBA para interpretar y aplicar las normas que rigen el escalafón judicial provincial.

Al distinguir entre licencias que interrumpen y aquellas que no lo hacen, el tribunal busca equilibrar el reconocimiento de la trayectoria efectiva de los magistrados y funcionarios con la necesidad de contemplar situaciones personales o de servicio público que, por su naturaleza, no deberían afectar el cómputo de antigüedad.

La resolución no altera el requisito general de tres años de prestación efectiva, sino que precisa qué períodos se computan y cuáles no dentro de ese lapso.