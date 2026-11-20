La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este jueves la destitución del exjuez federal de Mendoza Walter Ricardo Bento, condenado a 18 años de prisión por corrupción judicial, y rechazó un planteo vinculado con la revocación de su arresto domiciliario.

El máximo tribunal desestimó dos presentaciones del exmagistrado: una contra su remoción por mal desempeño y otra contra el rechazo de un hábeas corpus relacionado con sus condiciones de detención.

Los jueces entendieron que los cuestionamientos formulados por Bento no tenían entidad suficiente para modificar lo resuelto por el Jurado de Enjuiciamiento y desestimaron la presentación.

La decisión fue firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, junto con los conjueces Leopoldo Bruglia, Diego Perozziello Vizier y Alejandro Robiglio.

Los magistrados recordaron que la revisión judicial de los procesos de destitución se limita al control de las garantías del debido proceso y señalaron que el juicio político busca determinar si un juez conserva las condiciones constitucionales y legales necesarias para ejercer su función, mediante reglas diferentes de las que rigen los procedimientos penales.

Los jueces entendieron que los cuestionamientos formulados por Bento no tenían entidad suficiente para modificar lo resuelto por el Jurado de Enjuiciamiento y desestimaron la presentación.

Bento fue removido el 8 de noviembre de 2023, después de que el Jurado considerara acreditadas cinco conductas constitutivas de mal desempeño. Había asumido al frente del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza en septiembre de 2006.

Entre los hechos examinados se encontraban diversas maniobras destinadas a interferir en la investigación penal que se desarrollaba en su contra.

También se determinó que había vendido un inmueble sin informar deliberadamente su condición de persona políticamente expuesta, lo que impidió que la propiedad quedara alcanzada por una medida cautelar sobre su patrimonio.

Otro de los cargos estuvo relacionado con la obtención de un crédito hipotecario destinado a vivienda única, para el que proporcionó información falsa pese a ser propietario de otros inmuebles.

A esas irregularidades se sumaron omisiones en sus declaraciones juradas patrimoniales correspondientes al período comprendido entre 2005 y 2020, así como su inscripción en el concurso N° 475 para integrar la Cámara Federal de Casación Penal, aun cuando sabía que no reunía las condiciones exigidas.

La destitución permitió hacer efectiva la prisión preventiva que pesaba sobre Bento. El 6 de febrero pasado, el Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza lo condenó a 18 años de cárcel, inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y una multa superior a los 540 millones de pesos.

La decisión fue recurrida ante la Cámara Federal de Casación Penal, por lo que la sentencia todavía no está firme. El tribunal consideró probado que Bento había encabezado una asociación ilícita dedicada al cobro de dinero a cambio de resoluciones favorables.

También lo declaró responsable de ocho hechos de cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado, falsedad ideológica y ocultamiento e inutilización de un objeto destinado a servir como prueba.

Su esposa, Marta Boiza, recibió una pena de seis años de prisión, y uno de sus hijos, Nahuel Agustín Bento Boiza, fue condenado a cinco años.

En un segundo expediente, la Corte desestimó una queja contra el rechazo de un hábeas corpus que cuestionaba la revocación del arresto domiciliario.