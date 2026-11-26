El Poder Judicial del Chubut lleva adelante una nueva auditoría externa de seguimiento de su Sistema de Gestión de Calidad, orientada a evaluar el estado actual de los procesos implementados, su sostenimiento y las acciones vinculadas con la mejora continua del servicio de justicia. El proceso de auditoría se inició con una reunión de apertura en la que participaron los Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Javier Raidan y Camila Banfi Saavedra, en representación de la Alta Dirección del sistema.Durante el encuentro, la auditora pudo interiorizarse sobre el estado actual del modelo de gestión implementado y conocer el compromiso de las autoridades judiciales con el liderazgo, el sostenimiento y la mejora continua del sistema. La actividad está a cargo de la ingeniera Yolanda Loza, representante del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM).