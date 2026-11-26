El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, dispuso la creación de la Fiscalía de Distrito de Entre Ríos, que a partir del próximo 30 de noviembre encabezará la representación del Ministerio Público Fiscal de la Nación, en el marco de la plena implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en el ámbito territorial de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná. En este sentido, Casal designó transitoriamente al fiscal general José Ignacio Candioti como fiscal con funciones de coordinación del distrito y, como fiscal revisor, al fiscal federal Pedro Mariano Rebollo, junto con el fiscal federal Leandro Aníbal Ardoy, como fiscal revisor suplente.