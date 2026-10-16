Cuatro listas, una elección

El Consejo de la Magistratura de la Nación atraviesa el recambio de sus integrantes y la próxima semana será el turno del estamento de los abogados. Más de 180 mil matriculados federales están convocados a participar de la elección que se realizará el próximo martes 20 de octubre.

Cuatro listas competirán por las bancas que actualmente ocupan Jimena de la Torre, María Fernanda Vázquez, César Grau y Alberto Maques.

La Lista Uno, Abogacía Federal, lleva como primer candidato al abogado platense Fernando Pablo Levene, expresidente del Colegio de Abogados de La Plata y conjuez de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Lo secunda Sandra Silvina París, de Zárate, secretaria de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata y exdiputada provincial, quien también integró el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires.

Más de 180 mil matriculados federales están convocados a participar de la elección que se realizará el próximo martes 20 de octubre.

La Lista Dos, Abogacía por la Libertad, está encabezada por Luis Alberto Palomino, abogado y concejal de Vicente López. Anteriormente se desempeñó como subsecretario de Empleo de la Nación. La segunda candidata es Valeria Fredes, docente de la Universidad de Morón y exvicepresidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

La Lista Tres, Unidad en Defensa de la Abogacía, tiene como primer candidato a Alberto Biglieri, abogado administrativista y docente de la Universidad de Lomas de Zamora. Fue consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Lo acompaña Claudia Ester Sarmiento, quien se desempeñó como secretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno de San Juan y dejó el cargo para dedicarse a la campaña electoral.

La Lista Cuatro, Abogacía Unida y Dignidad Profesional, está encabezada por Amalia Itatí Demarchi Arballo, abogada laboralista y presidenta del Colegio de Abogados de Villa María, Córdoba. La secunda Jorge Rizzo, cuatro veces presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y actual integrante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.

El proceso de recambio de los distintos estamentos del Consejo comenzó en marzo pasado, cuando el abogado y rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), Diego Molea, fue elegido por sus pares del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para representar al estamento académico en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

La segunda banca académica todavía está pendiente de definición, a la espera de que la Justicia resuelva el planteo presentado. El juez federal Ariel Lijo otorgó recientemente una medida cautelar a Leandro Vergara y Ricardo Gelpi —decano y rector de la UBA— y suspendió el trámite de la elección para definir al representante de los profesores titulares de universidades nacionales en el Consejo de la Magistratura.

La causa se inició a partir de un amparo promovido por el decano de la Facultad de Derecho de la UBA, Leandro Vergara, y el rector de la institución, Ricardo Gelpi. Ambos plantearon la inconstitucionalidad del reglamento y del cronograma electoral aprobado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo encargado de realizar los comicios para elegir al representante académico.

A prinicipios del mes de agosto, el Comité Ejecutivo del CIN dispuso el cronograma y el reglamento para la elección del representante profesor o profesora de carreras de abogacía de las universidades nacionales ante el Consejo de la Magistratura. El organismo estableció un mecanismo de elección indirecta, mediante colegios electorales, y un cronograma previsto para septiembre, similar al utilizado en 2022.

Sin embargo, la UBA cuestionó el sistema y sostuvo que los profesores titulares regulares de las facultades de Derecho de las universidades nacionales deben poder elegir de manera directa, personal y sin distorsiones a su representante.

En tanto, semanas atrás se realizaron las elecciones de los representantes de los jueces. La Lista Bordó se impuso con Marcelo Gallo Tagle, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil 17 de la Capital Federal. Por detrás quedaron Juan Manuel Culotta, juez federal de Tres de Febrero, por Compromiso Judicial; Gabriela Vázquez, jueza de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y exconsejera del Consejo de la Magistratura, por la Lista Celeste 2; y la camarista civil Paula Castro, por la Lista Celeste 1.