Jueces con poder repartido

La Lista Bordó ganó la elección de representantes de los jueces en el Consejo de la Magistratura de la Nación con 203 votos, seguida por Compromiso Judicial con 185, que se impuso en la Capital Federal. La Celeste 2 reunió 125 y la Celeste 1, 102. Con Marcelo Gallo Tagle, Juan Manuel Culotta y Gabriela Vázquez ya definidos, la cuarta banca se disputa entre Rocío Alcalá (Bordó) y Paula Castro (Celeste 1) por un único voto impugnado, que la junta electoral resolverá mañana.

Los jueces nacionales y federales de todo el país votaron este jueves para elegir a sus cuatro representantes ante el Consejo de la Magistratura de la Nación durante el período 2026-2030. Sobre un padrón de 690 magistrados habilitados concurrieron a las urnas 615. Las mesas funcionaron en la sede del Consejo, en Libertad 700, y en las Cámaras Federales del interior.

El escrutinio dejó a la Lista Bordó en primer lugar con 203 votos. Compromiso Judicial, que llevó como primer candidato al juez federal de Tres de Febrero Juan Manuel Culotta, quedó segundo con 185. Detrás se ubicaron las dos boletas que reivindican la identidad Celeste: la que encabezó la camarista laboral Gabriela Vázquez, con 125 votos, y la que encabezó el juez del Tribunal Oral Federal N° 2 de San Martín Walter Venditti, con 102.

El desglose por distrito mostró un mapa partido. En la Capital Federal ganó Compromiso Judicial, mientras que La lista que encabezó Marcelo Gallo Tagle, juez nacional en lo civil y expresidente de la Asociación de Magistrados, construyó su primer puesto con el voto del interior.



La aritmética de D'Hondt



Las cuatro bancas se reparten por el sistema D'Hondt, que divide el total de cada lista por uno, dos, tres y cuatro y asigna los lugares a los cocientes más altos. Los tres primeros no ofrecieron discusión: 203 para la Bordó, 185 para Compromiso Judicial y 125 para la Celeste 2. Esos cocientes consagran a Gallo Tagle, a Culotta y a Vázquez, exconsejera y primera mujer en presidir el organismo.

El cuarto lugar es otra historia. Compiten allí el cociente de la Celeste 1, que con sus 102 votos enteros llega a 102, y el segundo cociente de la Bordó, que resulta de dividir 203 por dos y alcanza 101,5. La distancia es de medio voto, de modo que un solo sufragio que cambie de columna invierte el resultado. Ese sufragio existe y está impugnado. De su validez depende la última banca del estamento.

A la aritmética se suma la exigencia de género, que obliga a que dos de los cuatro representantes sean mujeres. Con Gallo Tagle y Culotta adentro y Vázquez como única mujer electa, la cuarta banca debe quedar en manos de una jueza. Por eso la disputa no enfrenta a los primeros candidatos de cada lista: si el voto favorece a la Bordó entra Rocío Alcalá, camarista federal de Resistencia y segunda en la boleta de Gallo Tagle; si se mantiene el cómputo de la Celeste 1, el lugar es para Paula Castro, camarista civil y segunda detrás de Venditti.



Una Celeste partida

La elección llegó marcada por la fractura de la Lista Celeste, que al cierre de listas presentó dos boletas. Un sector encabezado por Vázquez y por el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla reclamó que el candidato surgiera de una votación entre los jueces, mientras que el consejero saliente Alberto Lugones respaldó la fórmula Venditti-Castro. La junta electoral rechazó las impugnaciones cruzadas y habilitó a ambas listas a usar la denominación y los colores históricos del espacio.

La elección fue además una verdadera PASO entre la entrante Vázquez y el saliente Lugones que apoyaba la lista que salió última.

Sumadas, las dos Celestes reunieron 227 votos, apenas tres menos que los 230 que la lista unificada obtuvo en 2022. La división, que se anticipaba como una amenaza para la única banca del sector, terminó por asegurarle al menos una y lo deja a un voto de la segunda.

La comparación con hace cuatro años también muestra los movimientos de las otras dos agrupaciones. En 2022 la Bordó sumó 286 votos y Compromiso Judicial, 163, en una elección que le dio a la primera dos consejeros, Diego Barroetaveña y Agustina Díaz Cordero, y a la segunda uno, Alejandra Provítola. Esta vez la distancia entre ambas se redujo de 123 a 18 votos.

La cifra de Compromiso Judicial repite la de su debut. En 2014, con el juez federal de Bariloche Leónidas Moldes a la cabeza, la agrupación obtuvo 185 votos y relegó a la Celeste al tercer lugar.



Lo que sigue



La junta electoral tiene previsto resolver mañana la situación del voto impugnado y, con ella, la integración definitiva del estamento. Los actuales representantes de los jueces, Barroetaveña y Díaz Cordero por la Bordó, Lugones por la Celeste y Provítola por Compromiso Judicial, tienen mandato hasta el 18 de noviembre.