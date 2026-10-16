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San Luis abre concursos

El Superior Tribunal de Justicia de San Luis convocó a un nuevo concurso abierto de antecedentes y oposición para cubrir cargos de Juez de Paz Lego en distintas localidades del interior provincial. La convocatoria se realizó luego de que los llamados anteriores fueran declarados desiertos por no alcanzar el mínimo de tres postulantes recomendables necesario para conformar las ternas requeridas por los municipios. Los cargos corresponden a Unión, Tilisarao, Los Manantiales, Quines, Buena Esperanza, San Martín y Merlo, según detallaron. Las inscripciones estarán abiertas del 19 al 23 de octubre de 2026, inclusive. El trámite será exclusivamente remoto, mediante el envío de un correo a inscripcionesconcursosrh@justiciasanluis.gov.ar, con la nota dirigida al Presidente del Superior Tribunal de Justicia, indicando el cargo al que se postulan y adjuntando la documentación requerida.

Aparecen en esta nota:
Superior Tribunal de Justicia de San Luis concurso vacante Juez de Paz Lego
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