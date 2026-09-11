Los jueces también se pelean

El Consejo de la Magistratura de la Nación renueva cuatro consejeros titulares y doce suplentes para el período 2026-2030 en el estamento de los jueces.

Quien controla esas bancas influye sobre quién ingresa a la magistratura y quién puede ser apartado de ella. El reparto vigente reproduce el mapa de fuerzas del gremio de los jueces. La Lista Bordó, el oficialismo de la Asociación de Magistrados, conserva dos consejeros; la Celeste, uno; y Compromiso Judicial, el restante.

El primer acto de esta novela la escribió Diego Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal y actual representante del estamento judicial, quien promovió una acción para que la Justicia definiera si podía competir por un nuevo mandato consecutivo y llegó a obtener una cautelar del juez Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico, aunque el camarista terminó desistiendo de las acciones que había iniciado.

Mientras la Celeste se dividía, la Bordó se mostró como el bloque que capitaliza el desorden ajeno. La encabezan Marcelo Gallo Tagle, titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 17 y ex presidente de la Asociación, y Rocío Alcalá, presidenta de la Cámara Federal de Resistencia, con un discurso de preservación institucional y defensa corporativa frente a lo que definen como embates externos

El estallido, sin embargo, llegó por otro lado. La histórica Lista Celeste, primera minoría del estamento de jueces, se partió al medio sobre la hora del cierre. Los referentes tradicionales del espacio ungieron una fórmula, mientras un sector disconforme se negó a aceptar candidaturas definidas sin votación.

Ese sector encabezado por Gabriela Vázquez, camarista del Trabajo y expresidenta del propio Consejo, acompañada por Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal N° 1 de La Plata, reunieron a alrededor de 150 jueces en una asamblea para exigir que los postulantes se eligieran por voto, acusando a Alberto Lugones de postular a dedo a sus candidatos. El desenlace fue una ruptura sin retorno. Walter Venditti y Paula Andrea Castro por un lado, y Vázquez y Ramos Padilla por el otro, dos boletas que reivindican la misma identidad Celeste.

Esas diferencias quedaron patentizadas el pasado 7 de agosto, en ocasión de la toma de juramento de los nuevos jueces de la Cámara Laboral. En un extremo estaba Gabriela Vazquez y en el otro Alberto Lugones, que había concurrido como consejero. Sin dirigirse la palabra ni la mirada, se trataron como dos extraños.

La disputa dejó de ser reglamentaria para volverse simbólica y, enseguida, ideológica. El sector histórico impugnó ante la Junta Electoral a la nómina de Vázquez y Ramos Padilla para que no usara el nombre ni la identidad construida durante tres décadas. Y Lugones puso en palabras lo que muchos leían entre líneas, al afirmar que detrás de la cuarta lista había "una mano política ideológica" vinculada a un espacio político. Dos boletas, un solo sello, y la grieta nacional filtrándose en la interna de los jueces.

Mientras la Celeste se dividía, la Bordó se mostró como el bloque que capitaliza el desorden ajeno. La encabezan Marcelo Gallo Tagle, titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 17 y ex presidente de la Asociación, y Rocío Alcalá, presidenta de la Cámara Federal de Resistencia, con un discurso de preservación institucional y defensa de la labor judicial frente a lo que definen como embates externos.

La tercera fuerza, Compromiso Judicial, salió a competir por su banca con el juez federal Juan Manuel Culotta, que ya fue consejero, y Magdalena Laiño, camarista del fuero Criminal y Correccional, decidida a no quedar encorsetada entre los dos espacios mayores.

Es Compromiso Judicial quien firma el capítulo más reciente, el que corre en paralelo a las boletas. Su pedido no discute candidatos sino electores. A través de Culotta, en su carácter de primer candidato y apoderado de la Lista 4, reclamó ante la Junta que se amplíe hasta el 24 de septiembre la incorporación al padrón definitivo, para habilitar el voto de 42 magistrados cuyas designaciones acababan de publicarse en el Boletín Oficial.

El escrito parte de que "el padrón no se encuentra aun definitivamente cerrado y que el propio órgano electoral ha contemplado expresamente la posibilidad de incorporar magistrados y magistradas hasta el vencimiento indicado", en alusión al plazo excepcional que el Acta n.º 7 fijó hasta el 9 de septiembre. Sobre esa base sostiene que el criterio de la Junta "veda a casi el 6 % de los jueces nacionales y federales, del ejercicio de un derecho que constitucionalmente les corresponde".

Compromiso Judicial advirtió que "con el criterio adoptado para la conformación del padrón, quienes accedieron recientemente o accederán en los próximos días a la magistratura no podrán votar en las elecciones del próximo 8 de octubre".

La presentación se anticipa incluso a la objeción del calendario, cuando admite que "no se ignora la perentoriedad de los plazos del cronograma electoral", pero recuerda que la incorporación tardía "ha sido admitida en elecciones pasadas hasta con una antelación de 14 días al proceso eleccionario" y remata que lo pedido "en modo alguno afecta el normal desarrollo de las elecciones". El petitorio, concreto, reclama admitir "nuevas incorporaciones al padrón definitivo hasta el día 24 de septiembre del corriente".

Debajo de la retórica hay aritmética pura. En un padrón donde la Bordó ganó en 2022 con 286 votos, contra 230 de la Celeste y 163 de Compromiso Judicial, incorporar de golpe a decenas de electores nuevos e imprevisibles no es un detalle procesal sino que se trata de una variable capaz de mover el resultado.



En paralelo, un comunicado público de la agrupación llevó el reclamo al terreno político. Allí advirtió que "con el criterio adoptado para la conformación del padrón, quienes accedieron recientemente o accederán en los próximos días a la magistratura no podrán votar en las elecciones del próximo 8 de octubre". Recordó que ofreció una salida de compromiso, "incluso propusimos, como alternativa intermedia, extenderlo al menos una semana más", y se quejó de que "ni siquiera esa propuesta fue acompañada".

El texto apuntó también contra sus competidoras y calificó de contradictorio "que desde la Celeste Lista 1 se celebre públicamente la llegada de los nuevos magistrados, mientras se acompaña una decisión que, en los hechos, les impide votar". El cierre condensó la consigna de campaña: "celebrar su llegada también es garantizarles la posibilidad de elegir. Porque una mayor participación fortalece la representación y la legitimidad de quienes integrarán el Consejo". La atribución sobre el alineamiento de las restantes listas corresponde a la agrupación peticionante.

Al ser consultadas por este medio, desde la Lista Celeste 2 manifestaron que el objetivo desde el nacimiento del espacio "ha sido siempre la participación de todos los jueces y juezas del Poder Judicial". "Mientras más voces se puedan escuchar, mejor", agregaron.

Del otro lado del mostrador, la decisión de la Junta responde menos a una voluntad de exclusión que a una restricción de tiempos. Según fuentes al tanto del proceso, el cierre del padrón estaba previsto en un principio para fines de agosto y ya había sido prorrogado una vez, precisamente para alcanzar a los magistrados cuyos pliegos el Poder Ejecutivo comenzó a firmar tras su paso por el Senado. Ese corrimiento llevó la fecha primero al 9 y luego al 11 de septiembre, y la mayoría del órgano resolvió no estirarla más, aun sabiendo que en las dos semanas siguientes seguirían jurando nuevos jueces.

La razón es un procedimiento de plazos extensos: El padrón debe cerrarse para enviarlo a las provincias, y los electores de las jurisdicciones que no son cabecera de cámara votan mediante un sistema de triple sobre que viaja por correo hasta la sede de la cámara, con ida y vuelta postal. En esa lectura, el temor no era dejar afuera a los que se incorporan ahora, sino no llegar a tiempo con la documentación para que todos puedan votar.

Debajo de la retórica hay aritmética pura. En un padrón donde la Bordó ganó en 2022 con 286 votos, contra 230 de la Celeste y 163 de Compromiso Judicial, incorporar de golpe a decenas de electores nuevos e imprevisibles no es un detalle procesal sino que se trata de una variable capaz de mover el resultado.

Quién entra al padrón y quién queda afuera puede pesar tanto como quién encabeza cada lista. La contracara también es atendible, y tiene que ver con la perentoriedad del cronograma electoral, que la propia agrupación peticionante reconoció en su escrito, y con la necesidad de que la Junta consolide las mesas antes de los comicios.

Al cierre de esta edición de Diario Judicial, la Junta Electoral de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional resolvió aprobar y oficializar las boletas de sufragio correspondientes todas las listas con lo que quedaron formalmente oficializadas las cuatro listas que participarán de la elección.

En relación con el padrón electoral, el organismo tuvo por presentadas las altas, bajas y modificaciones producidas hasta el 11 de septiembre y dispuso que la información fuera remitida al Consejo de la Magistratura de la Nación para su incorporación al padrón.