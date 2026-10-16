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Nuevo Juzgado de Paz en Entre Ríos

(Google AI Studio)

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos autorizó el llamado a licitación para la construcción del nuevo edificio para el Juzgado de Paz de Lucas González. Con un presupuesto oficial de $448.439.687, la obra deberá realizarse en un predio ubicado en Avenida Soberanía y Avenida San Martín, cedido por la Municipalidad de Lucas González con cargo para uso exclusivo del Poder Judicial. El plazo para su ejecución fue establecido en 270 días corridos. Se trata de una construcción de un prototipo tradicional a partir de un diseño elaborado por la Dirección de Arquitectura Judicial, que también tendrá a su cargo la supervisión y aprobación de los trabajos.

Aparecen en esta nota:
Entre Ríos Juzgado de Paz de Lucas González Superior Tribunal de Justicia
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