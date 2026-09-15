La abogacía ya eligió a sus candidatos para el Consejo

El lunes 14 de septiembre venció el plazo para presentar candidaturas ante la Junta Electoral de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), con sede en Av. de Mayo 651, y así quedó cerrado el mapa de listas que competirán el 20 de octubre por los cuatro lugares que la abogacía con matrícula federal tiene en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

La convocatoria se rige por el Reglamento para la elección de los Abogados y las Abogadas que compondrán el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación y por la Resolución 135/26 del propio Consejo. Así consta en el Acta N° 10 de la Junta, presidida por Gisela Hörisch Palacio e integrada por el vicepresidente Raúl Franco, el secretario Daniel Fernando Baraglia y los vocales María Marta Simón, Nvard Nazaryan y Leandro Abel Martínez.

La elección se hará bajo el sistema de distrito único en todo el país y renovará los mandatos de los actuales consejeros Jimena de la Torre, María Fernanda Vázquez, César Grau y Alberto Maques, para el período 2026-2030.

Según consta en el acta, la Junta Electoral cotejó a la totalidad de los candidatos y candidatas con el padrón electoral, verificando su inscripción en la jurisdicción declarada por cada lista, y dio por recibidos los padrones definitivos que serán remitidos a FACA, a los colegios de abogados, a los juzgados federales de votación y a los apoderados de las listas oficializadas.

La Lista Uno, Abogacía Federal, encabezada por el abogado platense Fernando Pablo Levene, expresidente del Colegio de Abogados de La Plata y conjuez de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. La secunda Sandra Silvina París, de Zárate, secretaria de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata y exdiputada provincial, que además integró el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires. Completan los lugares titulares Eduardo Daniel Awad, expresidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y actual presidente de la Asociación de Propietarios, Consorcistas y Consorcios de la República Argentina, y Myriam Beatriz Londero, con trayectoria en la conducción del Colegio de Abogados de Córdoba.

Los suplentes son Juan Manuel Aráoz Ortega, secretario de Seguridad de la provincia de Córdoba; Alejandra Marcela Lázzaro, secretaria de Cámara de la Cámara Nacional Electoral; Carlos Gustavo Ensinck, vocal y expresidente del Colegio de Abogados de Rosario, y Laura Ángela Martínez, vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Planificación Territorial. Actúan como apoderados la actual consejera María Fernanda Vázquez y Hugo César Centurión.

La Lista Dos, Abogacía por la Libertad, lleva como primer candidato a Luis Alberto Palomino, abogado y concejal de Vicente López, que antes se desempeñó como subsecretario de Empleo de la Nación al frente de la unidad ejecutora del programa Volver al Trabajo. La segunda candidata es Valeria Fredes, docente de la Universidad de Morón y exvicepresidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Los lugares titulares se completan con Martín Javier Buscemi, abogado de San Rafael con trayectoria en la colegiación mendocina, y Alicia María Susana Colazo, matriculada ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

Como suplentes figuran Marcelo Horacio Cangueiro, asesor jurídico de la Fiscalía de Estado de Neuquén; Alejandra Paulina Brasesco, gerenta de Legales de Pampa Energía; Matías Sabaté, delegado de la Dirección Nacional de Migraciones en Tucumán, y María Laura Álvarez, responsable de la Agencia Territorial San Isidro de la Secretaría de Trabajo, que además oficia como apoderada de la lista junto a Jorge Andrés Bauzá.

La Lista Tres, Unidad en Defensa de la Abogacía, tiene como primer candidato a Alberto Biglieri, abogado administrativista y docente de la Universidad de Lomas de Zamora, que fue consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires entre 2019 y 2023, integró la Comisión Directiva del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y hoy se desempeña como conjuez de la Corte Suprema de Justicia bonaerense. La segunda candidata es Claudia Ester Sarmiento, de San Juan, secretaria de Relaciones Institucionales del gobierno provincial.

Los siguen Nazario Eduardo Bittar, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, y María Jaminka Diana Mihaljevic, vicepresidenta de la Caja Forense de Mendoza y del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de esa provincia.

Entre los suplentes aparecen Carlos Esteban Mas Vélez, presidente del Centro de Planificación Estratégica del Consejo de la Magistratura porteño; Ana Silvia Ruiz O'Neill, vicepresidenta del Colegio de Abogados de Bell Ville; Guillermo Martín Lipera, expresidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, y Carolina Andrea Grillo, vicepresidenta del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de Corrientes. Los apoderados son Diego Martín Dedeu y Juan Sebastián De Stéfano.

La Lista Cuatro, Abogacía Unida y Dignidad Profesional, está encabezada por Amalia Itatí Demarchi Arballo, abogada laboralista y presidenta del Colegio de Abogados de Villa María, Córdoba. La secunda Jorge Gabriel Rizzo, cuatro veces presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y actual integrante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.

Completan los lugares titulares Julia Tamara Toyos, presidenta de la Caja de Seguridad Social para Abogados de Salta, y Andrés Abramovich, vicepresidente del Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe. Como suplentes se presentan Adriana Coliqueo, presidenta del Colegio de Abogados de Avellaneda-Lanús; Andrés Horacio Ayale, vicepresidente de la Caja de la Abogacía de la Provincia de Buenos Aires; Mirta Elisa Merelles, vinculada al Colegio de Abogados de Corrientes, y Marcelo Nicolás Álvarez, expresidente del Colegio de Abogados de San Juan. Los apoderados son Diego Segovia y Lautaro Valenzuela.

Según consta en el acta, la Junta Electoral cotejó a la totalidad de los candidatos y candidatas con el padrón electoral, verificando su inscripción en la jurisdicción declarada por cada lista, y dio por recibidos los padrones definitivos que serán remitidos a FACA, a los colegios de abogados, a los juzgados federales de votación y a los apoderados de las listas oficializadas.

Las cuatro nóminas quedaron oficializadas de manera provisoria, a la espera de que se resuelvan las observaciones e impugnaciones que puedan formular los propios apoderados antes de la oficialización definitiva. Los comicios se realizarán el 20 de octubre, cuando los abogados con matrícula federal activa definan quiénes ocuparán los cuatro lugares del estamento en el Consejo de la Magistratura para el período 2026-2030.